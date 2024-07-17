Полковника МВД арестовали за врыв в Подмосковье 20 лет назад

Новгородова арестовали на два месяца — по данным «МК», он проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений силовых ведомств. Банде вменяют 30 преступлений, в том числе похищения и заказные убийства

Владимир Новгородов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке Владимира Новгородова, обвиняемого в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Обвиняемого арестовали на два месяца — до 16 сентября.

Новгородову вменяют ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой по найму), а также п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Только по первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2004 году Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Московской области. Таким образом он хотел совершить заказное убийство трех человек, считают следователи.

Кроме того, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сказано в сообщении суда.

По данным «Московского комсомольца», Новгородов проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений, среди которых экс-офицер СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Сергей Волостных и ветеран одного из спецподразделений Алексей Чеботарев. Их обвиняют в совершении серии заказных убийств, разбойных нападений и похищений людей в начале 2000-х годов.

Банда была сформирована в конце 1990-х годов, сообщила в декабре официальный представитель МВД Ирина Волк. Формирование возглавляли бывший военнослужащий российских Вооруженных сил и сотрудник СОБР, последний в 2006 году погиб в ДТП. В состав банды входили около 20 человек, среди них — действующие сотрудники органов внутренних дел, в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции, военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил, а также гражданские лица.

Банда действовала в Москве, Подмосковье и Калужской области с 1998 года. Только по состоянию на декабрь 2023 года фигурантам вменяли 30 преступлений. Среди них: убийство советника министра путей сообщения в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Государственной думы РФ в 2003-м, убийства нескольких криминальных авторитетов в 2002–2003 годах, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы в 2004 году и другие эпизоды.