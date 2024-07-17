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Полковника МВД арестовали за врыв в Подмосковье 20 лет назад

Новгородова арестовали на два месяца — по данным «МК», он проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений силовых ведомств. Банде вменяют 30 преступлений, в том числе похищения и заказные убийства
Владимир Новгородов
Владимир Новгородов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке Владимира Новгородова, обвиняемого в причастности к убийствам и незаконному обороту оружия. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Обвиняемого арестовали на два месяца — до 16 сентября.

Новгородову вменяют ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой по найму), а также п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору). Только по первой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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По версии следствия, в 2004 году Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Московской области. Таким образом он хотел совершить заказное убийство трех человек, считают следователи.

Кроме того, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сказано в сообщении суда.

По данным «Московского комсомольца», Новгородов проходит по делу бывших сотрудников спецподразделений, среди которых экс-офицер СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Сергей Волостных и ветеран одного из спецподразделений Алексей Чеботарев. Их обвиняют в совершении серии заказных убийств, разбойных нападений и похищений людей в начале 2000-х годов.

Банда была сформирована в конце 1990-х годов, сообщила в декабре официальный представитель МВД Ирина Волк. Формирование возглавляли бывший военнослужащий российских Вооруженных сил и сотрудник СОБР, последний в 2006 году погиб в ДТП. В состав банды входили около 20 человек, среди них — действующие сотрудники органов внутренних дел, в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции, военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил, а также гражданские лица.

Банда действовала в Москве, Подмосковье и Калужской области с 1998 года. Только по состоянию на декабрь 2023 года фигурантам вменяли 30 преступлений. Среди них: убийство советника министра путей сообщения в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Государственной думы РФ в 2003-м, убийства нескольких криминальных авторитетов в 2002–2003 годах, похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы в 2004 году и другие эпизоды.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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