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Главу полиции махачкалинского порта арестовали в Москве

Главу полиции махачкалинского порта арестовали в Москве
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Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России — главу полиции махачкалинского порта Казбека Мурзаева по делу о получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Согласно решению суда по ходатайству следствия, Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года.

Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте задержали за взятку в ₽13 млн
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мурзаева задержали по подозрению в получении крупной взятки от представителей портовых компаний. По сведениям «РИА Новости», речь идет о сумме в 13 млн руб. В свою очередь телеграм-канал Mash уточнил, что высокопоставленный полицейский закрывал глаза на постоянные перегрузы судов последние два года. Деньги ему передали представители портовых компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск», добавил канал.

Сейчас Мурзаев является обвиняемым по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере, наказание по этой статье в этой части — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Теги
Басманный суд Махачкала порт полиция арест
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