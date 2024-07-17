Главу полиции махачкалинского порта арестовали в Москве
Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России — главу полиции махачкалинского порта Казбека Мурзаева по делу о получении взятки, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Согласно решению суда по ходатайству следствия, Мурзаев будет находиться под стражей до 25 августа 2024 года.
Мурзаева задержали по подозрению в получении крупной взятки от представителей портовых компаний. По сведениям «РИА Новости», речь идет о сумме в 13 млн руб. В свою очередь телеграм-канал Mash уточнил, что высокопоставленный полицейский закрывал глаза на постоянные перегрузы судов последние два года. Деньги ему передали представители портовых компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск», добавил канал.
Сейчас Мурзаев является обвиняемым по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере, наказание по этой статье в этой части — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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