FT узнала о плане нового премьера Британии «перезагрузить» отношения с ЕС

Стармер отмечал, что «Британии место на мировой арене» и что он «полон решимости перезагрузить наши отношения с Европой». Инструментом этого может стать двусторонний саммит, но пока его проведение не оговорено

Кир Стармер (Фото: Benjamin Cremel / Pool / Reuters)

ЕС и Великобритания могут провести в ближайшие месяцы первый в истории двусторонний саммит, так как новый британский премьер-министр Кир Стармер хочет «перезагрузить» отношения с Брюсселем после Brexit, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По словам неназванного чиновника из королевства, однодневная встреча Европейского политического сообщества — представителей государств-членов ЕС и других европейских стран — дала бы Стармеру возможность «ускорить свидание» с несколькими коллегами-лидерами.

Источник из ЕС сказал, что премьер, вероятно, обсуждал это с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам собеседника FT, для союза «разумно» провести саммит с ближайшим соседом — Британией, если он проводит подобные мероприятия, например, с США или АСЕАН.

«На данный момент мы прорабатываем варианты взаимодействия. Но не можем предугадать, как именно это будет выглядеть», — сказал британский чиновник газете.

FT отмечает, что 17 июля в Бленхеймском дворце в Англии пройдет встреча почти 50 европейских лидеров. По данным Guardian, на ней будут обсуждать Украину, европейскую безопасность и демократию.

Великобритания была членом Евросоюза с 1973 года. В 2016-м в стране прошел референдум, где 51,9% проголосовавших высказались за Brexit. С 1 февраля 2020 года Соединенное Королевство формально перестало входить в состав ЕС, переходный период действовал до 1 января 2021-го.

Налаживание отношений Лондона и Брюсселя началось еще при предшественнике лейбориста Стармера — консерваторе Риши Сунаке. В частности, он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решили спорный вопрос о торговом статусе Северной Ирландии, из-за которого судились друг с другом после выхода королевства из состава союза.

Стармер стал премьером 5 июля. После саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне 9-11 июля, политик заявил, что «Британии место на мировой арене» и что он «полон решимости перезагрузить наши отношения с Европой».

«У очень многих людей после Brexit возникло ощущение, что Великобритания стала слишком замкнутой, не была так заинтересована, как когда-то, в своем месте на мировой арене», — пояснил он.