Резников счел устаревшим запрет на размещение иностранных баз на Украине

Норма Конституции Украины о недопущении расположения в стране зарубежных военных баз более неактуальна, для ее обхода можно найти юридические формулировки, но лучше удалить ее из закона, заявил министр обороны страны Резников

Алексей Резников (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Заложенная в Конституцию Украины норма о недопущении размещения в стране иностранных военных баз устарела, заявил министр обороны страны Алексей Резников в колонке для издания «ЛИГА.net».

«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом». Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — считает Резников.

В ст. 17 Основного закона страны сказано, что расположение иностранных военных баз на ее территории не допускается.

Кроме того, в ту же статью Резников предложил добавить тезис, «что Украина самостоятельно выбирает механизмы обеспечения своей безопасности, в том числе путем присоединения к международным договорам или организациям». По его мнению, он дополнит уже имеющийся в преамбуле Конституции пункт о евроатлантических стремлениях Украины.

В целом статья Резникова посвящена итогам саммита НАТО в Вильнюсе, где, по его мнению, начался «транзитный период вступления» Киева в блок. Среди важных моментов он назвал то, что Украина донесла свою позицию о невозможности превратить отказ от членства в НАТО в «переговорную позицию»; что были приняты решения о долгосрочной поддержке Украины (в том числе обязательства по обеспечению безопасности), о создании Совета Украина — НАТО для консультаций, об отсутствии необходимости в выполнении ею Плана действий по членству (ПДЧ); что были достигнуты новые договоренности о военной помощи — речь о пакетах на $1,5 млрд. Перечисленные Резниковым меры по внесению изменений в Конституцию важны для развития процесса интеграции страны и альянса, отметил он.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Как заявил президент Владимир Путин после указанного саммита блока, любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность тем способом, который считает для себя наиболее правильным. «Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозы для России, оно не повысит ее безопасность, сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене». Он напомнил, что угроза присоединения Киева к альянсу — одна из причин спецоперации.