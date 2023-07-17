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Полицейский спецназ «Гром» передали в подчинение Росгвардии

Хинштейн: Путин перевел спецназ «Гром» из состава МВД в структуру Росгвардии
Решение призвано поставить точку в споре о «вторичности» Росгвардии, заявил Александр Хинштейн. Ранее он говорил о формировании в МВД структуры, которая дублирует функции Росгвардии
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Президент Владимир Путин перевел спецподразделения «Гром» из состава МВД в структуру Росгвардии, сообщил в своем Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Подразделения «Гром» перейдут в состав Росгвардии вместе со штатной численностью и всей инфраструктурой — объектами, техникой, вооружением, спецсредствами, боеприпасами, материальным имуществом, написал депутат. По словам Хинштейна, решение «подчеркивает ключевую роль Росгвардии в защите внутренней безопасности страны и ставит точку в споре о «вторичности» ведомства».

РБК направил запрос в пресс-центр МВД России, обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии.

Подготовка к переподчинению «Грома» Росгвардии началась после встречи Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО после «марша справедливости» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня, сообщали «Ведомости».

«Гром» был создан внутри ликвидированной в 2016 году Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Впоследствии спецназ оставался частью Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД и должен был использоваться во время антинаркотических операций, но на деле, писала газета, постепенно стал выполнять функции подразделений СОБРа; они участвовали в боевых действиях на Украине и поднимались по тревоге во время попытки мятежа Пригожина. Хинштейн также пишет о расширении полномочий «Грома»: «Если раньше «Гром» мог проводить мероприятия только по «наркотической» линии (на этом условии его и оставили в МВД, включив в структуру подразделений по контролю за оборотом наркотиков), то с прошлого года он получил право работать по всему спектру полицейского функционала».

Глава Росгвардии Виктор Золотов после похода вагнеровцев на Москву заявил, что его ведомство получит дальнобойную артиллерию и танки. Хинштейн уточнил, что Путин принял такое решение еще в начале года и оно «не связано с последними событиями». Парламентарий отметил, что о передаче Росгвардии техники ЧВК «Вагнер» речи не идет, ее будут закупать в рамках гособоронзаказа.

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Хинштейн в апреле заявил, что в МВД «семимильными шагами идет создание собственной мини-Росгвардии», а численность спецназа «Гром» выросла до 6,2 тыс. человек (по сравнению с 2,7 тыс. в 2016 году). По словам парламентария, в Москве и Санкт-Петербурге полицейские спецполки начали перестраивать по образу и подобию ОМОНов: в них появились снайперы, взрывотехники, высотники. Депутат назвал странной политику министерства и напомнил о словах Путина, сказанных в 2017 году: тогда президент призвал сохранить взаимодействие МВД и Росгвардии и предостерег от «создания вторых внутренних войск».

«Свои действия по накачиванию мускулов «Грома» — МВД официально объясняло «оперативной обстановкой, связанной с проведением СВО», что звучало, мягко говоря, неубедительно. Теперь на этих наполеоновских планах — окончательно поставлен крест», — написал Хинштейн.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
спецназ МВД полиция Росгвардия Александр Хинштейн Владимир Путин
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