Лидера компартии Приднестровья убили у сейфа

Тело лидера приднестровской компартии Олега Хоржана с признаками насильственной смерти нашли в его доме возле пустого сейфа. Политика убили в ночь на 17 июля, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов

Олег Хоржан (Фото: msk.kprf.ru)

Лидера Коммунистической партии Приднестровья Олега Хоржана нашли мертвым в собственном доме в селе Суклея, сообщает МВД непризнанной республики.

Тело обнаружила жена Хоржана рядом с открытым пустым сейфом. В МВД сообщили о признаках насильственной смерти, республиканский Следственный комитет завел уголовное дело (статья не уточняется).



В телеграм-канале КПРФ сообщается, что Хоржана убили; по словам лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, это произошло в ночь на 17 июля. «Требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

«КП в Молдове» пишет со ссылкой на окружение Хоржана, что на теле убитого «множество ножевых ранений».

Хоржан возглавил Коммунистическую партию Приднестровья в 2004-м, с 2010 по 2019 год был депутатом верховного совета (парламента) республики. В 2018-м его приговорили к четырем годам заключения, обвинив в «насильственных действиях в отношении представителя власти». По версии следствия, после несогласованного митинга Хоржан сорвал погоны с милиционера и ударил его. Newsmaker.md пишет, что, согласно материалам дела, политик оскорбил бывшего главу местного МВД Руслана Мову. В прошлом декабре Хоржан вышел на свободу.