Омские власти не выдвинули Мизулину в Совет Федерации

Источники РБК сообщили в июне, что Мизулина уйдет из Совета Федерации после единого дня голосования в сентябре

Елена Мизулина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сенатор от Омской области Елена Мизулина не попала в список кандидатов от региона на этот пост, ее нет в подготовленном перечне временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Хоценко. Об этом ТАСС сообщила его представитель Мина Ахвердиева.

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке», — сказала она.

По закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат в губернаторы обязан представить в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед. Выборы губернатора в Омской области запланированы на 10 сентября. Хоценко выдвигается от «Единой России», кроме него о решении баллотироваться заявили кандидаты от КПРФ, СР, ЛДПР и три самовыдвиженца. РБК сообщал о планах ее ухода из Совета Федерации в конце июня.

Мизулина стала сенатором в 2015 году. Еще будучи депутатом Госдумы, она стала известна как автор широкого ряда запретительных инициатив. Например, в 2013 году был принят закон о запрете «пропаганды» нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Это вызвало протесты ЛГБТ-сообщества, которые сочли ее гомофобской и разжигающей ненависть между разными социальными группами.

«Из-за нее [Мизулиной] миллионы людей страдают. При этом ее сын живет в Бельгии, где разрешены однополые браки, работает в организации, которая финансируется ЛГБТ-сообществом», — говорил тогда ЛГБТ-активист Николай Алексеев.