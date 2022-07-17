Сербия отреагировала на отказ Хорватии пустить Вучича в лагерь Ясеновац

Загреб не разрешил президенту Сербии посетить мемориал на территории бывшего концлагеря, где с 1941 по 1945 год были убиты несколько десятков тысяч сербов. Белград в ответ ввел для хорватских дипломатов особый режим

Александр Вучич и Александр Вулин (Фото: Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press)

Сербия с 17 июля вводит особый режим для хорватских дипломатов из-за запрета президенту Александру Вучичу посетить концлагерь Ясеновац в Хорватии. Об этом сообщил глава сербского МВД Александр Вулин.

Дипломаты из Хорватии при въезде должны будут дополнительно обосновать свой визит или проезд через Сербию. «Александру Вучичу, внуку жертвы Ясеноваца, не разрешили отдать дань памяти сотням тысячам убитых сербов, евреев и цыган. <...> Сегодня усташи (название хорватской фашистской партии, которая в 1941-1945 годах организовала геноцид перечисленных народов. — РБК), члены Европейского Союза, не хотят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — заявил Вулин.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала случившееся «самым большим скандалом в современной истории отношений» между двумя странами. «Это как запретить президенту Израиля посетить Освенцим», — заявила она.

Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил, что Сербия направила в хорватское посольство ноту, которую оно отказалось принять. В документе говорилось, что министерство «шокировано незаконным, антиевропейским и антицивилизационным решением МИДа Хорватии», которое «нарушает принцип свободы передвижения».

Вучич планировал посетить мемориал на месте концлагеря с частным визитом. Хорватское дипломатическое ведомство объяснило отказ Вучичу тем, что Белград не уведомил его о визите заранее. Кроме того, визит высокопоставленного представителя другой страны в Хорватию не может носить частный характер, подчеркнули в хорватском правительстве. Там заверили, что не хотели бы ухудшения отношений с Сербией.

Концлагерь Ясеновац, созданный сотрудничавшим с нацистской Германией режимом усташей, располагался на территории Независимого государства Хорватия, недалеко от Загреба. По разным оценкам, там погибли от нескольких десятков тысяч до более 700 тыс. человек. Югославские партизаны освободили территорию лагеря в апреле 1945 года.