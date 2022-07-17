Иран обвинил США в применении «иранофобии» для нагнетания напряженности

США используют «иранофобию», чтобы усилить напряженность на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани, передает агентство Fars.

«Соединенные Штаты в очередной раз попытались создать напряженность и кризис в регионе, апеллируя к провальной политике иранофобии», — сказал он, говоря о поездке американского президента Джо Байдена на Ближний Восток.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США «безосновательно» призывают другие страны к такой политике. Все обвинения в адрес страны в МИД Ирана отвергли.

Президент США Джо Байден приехал на Ближний Восток 13 июля и посетил Израиль, а затем направился в Саудовскую Аравию. Накануне, 15 июля, он встретился с главами государств Персидского Залива (в том числе Египта, Иордании и Ирака) и в их присутствии обвинил Иран в создании нестабильности на Ближнем Востоке.

Он заявил коллегам, что США «полны решимости бороться с террористическими угрозами в регионе» и поддерживают действия союзников в этом направлении.

Кроме того, в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров американского президента с членами правящей династии Саудовской Аравии говорилось, что обе страны признают необходимость прекратить вмешательство Ирана во внутренние дела стран и пресечь поддержку Ираном терроризма через аффилированные группировки. Байден обвинил Иран в дестабилизации обстановки в регионе и призвал не оставлять в нем «вакуума» для этой страны.