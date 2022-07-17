Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
NYT сообщила о «межконтинентальной борьбе» за похороны экс-лидера Анголы Политика, 04:56
В Приморье нашли тело ребенка, пропавшего при сходе грязевых масс на дома Общество, 04:34
Иран обвинил США в применении «иранофобии» для нагнетания напряженности Политика, 04:16
Кандидат в премьеры пообещала продолжить политику Джонсона по Украине Политика, 03:20
Тони Блэр заявил о скором конце эпохи доминирования Запада Политика, 03:20
В США заявили об отказе Ближнего Востока от укрепления связей с Россией Политика, 02:27
Экс-глава внешней разведки Украины заявил об «ультиматуме» Путина Политика, 02:19
Al Arabia узнал о просьбе саудовского принца к США не навязывать ценности Политика, 01:59
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Арестович пообещал Крымскому мосту «всякие неприятности» Политика, 01:34
Умер бывший вице-президент FIDE Николай Крогиус Спорт, 01:18
Испанию и Францию охватили лесные пожары. Видео Общество, 01:00
В Греции упал грузовой самолет Ан-12 Общество, 00:46
На Украине задержали экс-главу СБУ по Крыму Политика, 00:39
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:23
Политика ,  
0 

Иран обвинил США в применении «иранофобии» для нагнетания напряженности

США используют «иранофобию», чтобы усилить напряженность на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канаани, передает агентство Fars.

«Соединенные Штаты в очередной раз попытались создать напряженность и кризис в регионе, апеллируя к провальной политике иранофобии», — сказал он, говоря о поездке американского президента Джо Байдена на Ближний Восток.

Пресс-секретарь подчеркнул, что США «безосновательно» призывают другие страны к такой политике. Все обвинения в адрес страны в МИД Ирана отвергли.

Байден пообещал не оставлять на Ближнем Востоке «вакуум» для России
Политика
Джо Байден

Президент США Джо Байден приехал на Ближний Восток 13 июля и посетил Израиль, а затем направился в Саудовскую Аравию. Накануне, 15 июля, он встретился с главами государств Персидского Залива (в том числе Египта, Иордании и Ирака) и в их присутствии обвинил Иран в создании нестабильности на Ближнем Востоке.

Он заявил коллегам, что США «полны решимости бороться с террористическими угрозами в регионе» и поддерживают действия союзников в этом направлении.

Кроме того, в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров американского президента с членами правящей династии Саудовской Аравии говорилось, что обе страны признают необходимость прекратить вмешательство Ирана во внутренние дела стран и пресечь поддержку Ираном терроризма через аффилированные группировки. Байден обвинил Иран в дестабилизации обстановки в регионе и призвал не оставлять в нем «вакуума» для этой страны.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Энергокризис поднял цены на уголь. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Что происходит с фондовым рынком после резких обвалов: история вопроса
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Теги
Иран США Ближний Восток Джо Байден
Материалы по теме
Иран ввел новые санкции против Майка Помпео и еще 60 граждан США
Политика
Иран попросил Швецию отменить приговор своему гражданину за казни и пытки
Политика
Премьер Израиля назвал военную угрозу способом сдержать Иран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter