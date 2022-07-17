В США заявили об отказе Ближнего Востока от укрепления связей с Россией

Многие ближневосточные государства отошли от стремления укрепить отношения с КНР и Россией, хотя придерживались этой позиции в последнее время, заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

«Думаю, если бы вы оказались в регионе, скажем <...>, 18 месяцев назад, то услышали бы чрезвычайно много о действительно значимом стремлении снизить риски, и, я бы сказал, во многих столицах было настоящее движение в сторону России и даже Китая во многих отношениях, — сказал он.

По его словам, во многих случаях «это было остановлено» и «обращено вспять». О каких конкретно странах идет речь, чиновник не сообщил.

Вашингтон понимает, что ближневосточные государства «поддерживают отношения с Россией, с Китаем», и будут делать это и дальше, сказал сотрудник администрации.

«Однако если говорить о <...> наиболее предпочтительном партнерстве, особенно в сферах безопасности, торговли, инвестиций, технологий, то во всех столицах региона мы слышали, что для них основным выбором и приоритетом являются США», — отметил чиновник.

По его словам, США стараются реагировать на это и «искать области», где Вашингтон мог бы сотрудничать с Ближним Востоком.

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Брифинг прошел на фоне поездки американского президента Джо Байдена на Ближний Восток, которая началась 13 июля, глава государства уже посетил Израиль и Саудовскую Аравию.

Байден ранее говорил, что США не намерены покидать Ближний Восток и оставлять в регионе «вакуум» для России, Китая и Ирана. Соединенные Штаты ясно видят его проблемы и будут и дальше «оставаться активным вовлеченным партнером» ближневосточных стран, подчеркивал он.