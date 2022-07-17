Al Arabia узнал о просьбе саудовского принца к США не навязывать ценности
Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил на встрече с президентом США Джо Байденом, что Вашингтон не должен навязывать американские ценности другим странам, передает телеканал Al Arabia со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника телеканала, Байден на встрече сказал кронпринцу, что страны должны придерживаться «общих ценностей». В ответ наследник престола сказал, что государства могут по-разному подходить к решению внутриполитических проблем даже, если такие ценности существуют.
«Все страны мира, особенно Соединенные Штаты и королевство [Саудовская Аравия], имеют много общих ценностей, однако существуют такие ценности, в понимании которых они расходятся.Попытки <...> навязать эти ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, являются контрпродуктивными, и США в них не преуспели», — ответил кронпринц.
Он заявил Байдену, что если «США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на 100%, то им придется ограничиться союзниками по НАТО».
«Поэтому мы должны сосуществовать друг с другом, несмотря на имеющиеся различия», — заключил Бен Салман.
Байден приехал на Ближний Восток 13 июля. Он нанес официальный визит в Израиль, а после приехал в Джидду (Саудовская Аравия), где проходит заседание совета по сотрудничеству стран Персидского залива. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что первым среди американских президентов прибыл в регион со времен терактов 11 сентября 2001 года в условиях, когда США не ведут здесь активных боевых действий.
На встрече Байден и принц также обсудили убийство журналиста The Washington Times Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Американский президент заявил, что не жалеет о своих призывах сделать страну изгоем. Байден считает, что саудовский принц лично в ответе за смерть журналиста.