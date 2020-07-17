Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

По словам полпреда, затягивание такого решения приводит к нестабильности

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО / РИА Новости

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.

«Будет решать президент, прежде всего, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принято», — сказал Трутнев.

Полпред президента отметил, что отсутствие решений по новому руководителю края «приводит к некоторой нестабильности». «Люди не понимают, что происходит», — добавил он.

13 июля издание «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщило о том, что есть пять потенциальных кандидатов на пост нового руководителя региона. Это глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк («Коммерсантъ» утверждает, что привлечь его к выборам в 2019 году пыталась «Единая Россия»), председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Фургала задержали по подозрению в организации убийств в начале 2000-х годов 9 июля. В тот же день его доставили в Москву, где суд арестовал подозреваемого до 9 сентября. Сам губернатор вину не признал.

16 июля в СК заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами причастности Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.

В СК считают, что непосредственными исполнителями убийств были члены действовавшей на Дальнем Востоке преступной группировки «Тимофеевские». Вывод же о причастности Фургала к преступлениям следствию удалось сделать только в 2019 году, после получения новых доказательств.