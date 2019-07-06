Посол счел спекуляцией сообщения разведки США о ядерных испытаниях России

«Голословные обвинения» Москва считает неприемлемыми и отвергает, заявил глава российской дипмиссии. О том, что российские военные проводят ядерные испытания малой мощности, ранее говорили в американской военной разведке

Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия не обсуждает с США сообщения американского Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) по поводу проведения Москвой маломощных ядерных испытаний. Об этом ТАСС сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Подобные сообщения российские власти, отметил дипломат, считают спекуляциями. Их глава российской дипмиссии связал с «возможными мотивами начала антироссийской кампании».

«Уж очень ситуация напоминает, как все развивалось в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — РБК)», — добавил Антонов, пояснив, что тогда со стороны Вашингтона сначала прозвучали «заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещенным договором». Следом за этим американские власти, по мнению дипломата, начали искать «виновников» и в итоге покинули соглашение.

«Не являются ли действия военной разведки частью американского плана «прикрытия» для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ. — РБК) и возобновления собственных полномасштабных ядерных испытаний?» — предположил посол.