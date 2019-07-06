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Посол счел спекуляцией сообщения разведки США о ядерных испытаниях России
«Голословные обвинения» Москва считает неприемлемыми и отвергает, заявил глава российской дипмиссии. О том, что российские военные проводят ядерные испытания малой мощности, ранее говорили в американской военной разведке
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия не обсуждает с США сообщения американского Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) по поводу проведения Москвой маломощных ядерных испытаний. Об этом ТАСС сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

Подобные сообщения российские власти, отметил дипломат, считают спекуляциями. Их глава российской дипмиссии связал с «возможными мотивами начала антироссийской кампании».

«Уж очень ситуация напоминает, как все развивалось в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. — РБК)», — добавил Антонов, пояснив, что тогда со стороны Вашингтона сначала прозвучали «заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещенным договором». Следом за этим американские власти, по мнению дипломата, начали искать «виновников» и в итоге покинули соглашение.

«Не являются ли действия военной разведки частью американского плана «прикрытия» для отзыва подписи США под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ. — РБК) и возобновления собственных полномасштабных ядерных испытаний?» — предположил посол.

Политика
США обвинили Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия в свою очередь, по его словам, возможность проведения ядерных испытаний «свыше нулевой мощности» исключает. Обвинения Вашингтона она отрицает как «неприемлемые и голословные», указал Антонов.

Мнение
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Информацию о том, что Россия якобы провела ядерные испытания малой мощности, американское разведывательное управление Минобороны распространило 13 июня. Каких-либо подробностей об этом, а также доказательств этих испытаний в ведомстве не привели. За несколько дней до этого, в конце мая, о том, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявлял глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший. Это, по информации газеты The Wall Street Journal, было первым обвинением России в нарушении положений ДВЗЯИ.

В российском МИД на него тогда отреагировали резко: министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные утверждения бредовыми домыслами.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 1996 года. Россия ратифицировала это соглашение только в 2000 году. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован еще восемью государствами, обладающими ядерными технологиями, в том числе Израилем, Ираном, Египтом и США.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ядерные испытания, посол России в США, военная разведка
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