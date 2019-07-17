СМИ нашли россиянина в схеме поставок дорогих машин Ким Чен Ыну

Американское НКО проследило маршрут, по которому перевозили лимузины Mercedes-Maybach для Ким Чен Ына. В C4ADS считают, что их могли доставить в Россию на судне, откуда самолетом отправить в КНДР

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Дорогостоящие автомобили для главы КНДР Ким Чен Ына закупались в обход санкций и доставлялись в Северную Корею на кораблях, принадлежащих российскому бизнесмену, пишет газета The New York Times со ссылкой на доклад «Центра углубленных исследований в области обороны» (C4ADS, некоммерческая организация из США).

Речь идет о лимузинах Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes-Maybach S62, на которых северокорейский лидер передвигался в том числе во время визита в Россию в апреле. Стоимость S600 Pullman Guard и других лимузинов Ким Чен Ына на момент покупки составляла около $1 млн, писало издание Business Insider.

По данным C4ADS, два Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard были отправлены из порта Роттердама в июне 2018 года, их перевозила China Cosco Shipping Corporation, однако неизвестно, кто был их покупателем. Через 41 день машины прибыли в китайский город Далянь, а в августе того же года контейнеры с люксовыми авто погрузили на другое судне, который доставил их в японскую Осаку, откуда, на еще одном судне, их перевезли в южнокорейских Бусан, куда они прибыли 30 сентября.

Через день после прибытия контейнеры погрузили на судно DN5505,принадлежавшее компании Do Young Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах. В C4ADS заявили, что точный владелец этой компании неизвестен, но ее связывают с российским бизнесменом Данилом Казачуком, сам он подтвердил, что владел DN5505, но отказался от комментариев по поставкам машин в КНДР.