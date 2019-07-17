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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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СМИ нашли россиянина в схеме поставок дорогих машин Ким Чен Ыну
Американское НКО проследило маршрут, по которому перевозили лимузины Mercedes-Maybach для Ким Чен Ына. В C4ADS считают, что их могли доставить в Россию на судне, откуда самолетом отправить в КНДР
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Дорогостоящие автомобили для главы КНДР Ким Чен Ына закупались в обход санкций и доставлялись в Северную Корею на кораблях, принадлежащих российскому бизнесмену, пишет газета The New York Times со ссылкой на доклад «Центра углубленных исследований в области обороны» (C4ADS, некоммерческая организация из США).

Речь идет о лимузинах Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes-Maybach S62, на которых северокорейский лидер передвигался в том числе во время визита в Россию в апреле. Стоимость S600 Pullman Guard и других лимузинов Ким Чен Ына на момент покупки составляла около $1 млн, писало издание Business Insider.

По данным C4ADS, два Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard были отправлены из порта Роттердама в июне 2018 года, их перевозила China Cosco Shipping Corporation, однако неизвестно, кто был их покупателем. Через 41 день машины прибыли в китайский город Далянь, а в августе того же года контейнеры с люксовыми авто погрузили на другое судне, который доставил их в японскую Осаку, откуда, на еще одном судне, их перевезли в южнокорейских Бусан, куда они прибыли 30 сентября.

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Через день после прибытия контейнеры погрузили на судно DN5505,принадлежавшее компании Do Young Shipping, зарегистрированная на Маршалловых островах. В C4ADS заявили, что точный владелец этой компании неизвестен, но ее связывают с российским бизнесменом Данилом Казачуком, сам он подтвердил, что владел DN5505, но отказался от комментариев по поставкам машин в КНДР.

1 октября DN5505 покинуло Бусан и выключило транспондеры, как отмечают в DN5505, это распространенная практика среди судов, нарушающих санкции. Сигнал с DN5505 не поступал в течение 18 дней, в итоге судно обнаружилось в южнокорейских водах с грузом угля, который позже оставило в порту Пхохан. Согласно таможенным документам, уголь на судно погрузили в российском порту Находка, говорится в отчете.

В документе не говорится, что происходило с автомобилями, когда транспондеры были выключены, однако 7 октября во Владивосток прилетел транспортный самолет государственных авиалиний КНДР. «Учитывая большую грузоподъемность самолетов и их роль в перевозках бронированных лимузинов Ким Чен Ына, возможно, на эти транспортники погрузили Mercedes», - сказано в докладе.

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В феврале суда DN5505 и Katrin, принадлежащие Do Young Shipping были задержаны властями Южной Кореи по подозрению в нарушении действующих против КНДР санкций. DN5505 привлекла внимание из-за угля, предположительного загруженного в Северной Корее, а Katrin из-за перевозки нефтепродуктов в КНДР. Казачук тогда заявил, что владелец судна не отвечает за перевозимый груз и обвинил власти Южной Кореи в «государственном рэкете», пишет NYT.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ким Чен Ын, Mercedes Maybach
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