Спецпредставитель Путина проинформирует Иран о переговорах с США

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию в среду отправится в Тегеран, чтобы проинформировать иранское руководство о результатах встречи Путина и Трампа по ближневосточной теме

Александр Лаврентьев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Как стало известно РБК, специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев 18 июля отправится в Тегеран, чтобы проинформировать иранское руководство об итогах российско-американской встречи на высшем уровне и условиться о возможных совместных действиях по итогам достигнутых в Хельсинки договоренностей.

Лаврентьев присутствовал на переговорах в Хельсинки.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 16 июля в Хельсинки. Вопрос Ирана на ней обсуждался, следует из заявлений президентов по итогам встречи. Одна из достигнутых договоренностей увязана с участием иранских военных в сирийском конфликте.

Путин сообщил, что после «завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск». «Это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль. Господин президент уделил этому сегодня особое внимание», — говорил Путин.

Незадолго до саммита России и США в Москве побывал советник верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти. Путин принял его 12 июля. Однако он не увязывал свой визит со встречей Путина и Трампа.