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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп опубликовал сообщение от посла, сравнившего его с Трумэном в 1945-м

Посол США в Израиле Хакаби: Трамп оказался в таком же положении, как в 1945-м
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Посол США в Израиле заявил, что ни один из президентов со времен Трумэна не оказывался в таком положении, в каком находится Трамп. Трумэн стал президентом в 1945 году. В этом же году США сбросили атомные бомбы на Японию
Майк Хакаби
Майк Хакаби (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social скриншот сообщения, адресованного ему от американского посла в Израиле Майка Хакаби. В этом сообщении дипломат пишет, что Трамп — «самый влиятельный президент за столетие, а может быть, за всю историю», а также благодарит республиканца за принятые им решения.

Среди прочего Хакаби указывает, что ни один из президентов Соединенных Штатов со времен Гарри Трумэна в 1945 году не оказывался в таком положении, в каком находится Трамп. «Я не пытаюсь убедить вас, только подбодрить. Я верю, что вы услышите небеса, и этот голос гораздо важнее моего или чьего-либо еще. Вы послали меня в Израиль, чтобы быть вашими глазами, ушами и голосом, и чтобы наш флаг развевался над нашим посольством. Моя работа — быть последним, кто уедет», — написал Хакаби.

В 1945 году Гарри Трумэн, став 33-м президентом США после смерти Франклина Рузвельта, санкционировал ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки, чтобы ускорить капитуляцию Японии. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек. Общее число жертв трагедии — свыше 450 тыс. человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

Договоренность о применении атомного оружия против Японии была заключена на встрече 32-го президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в сентябре 1944 года. В «памятной записке» говорилось, что атомная бомба «может быть применена против японцев, которых следует предупредить, что такие бомбардировки будут осуществляться до тех пор, пока они не капитулируют».

«Я так благодарен за помощь президента, который опубликовал то, что я ему отправил», — написала Хакаби позднее на своей странице в Х.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» (или «Восстающий лев»), связав это с тем, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия. По сведениям израильской армии, у Тегерана достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб, а в следующем году тот собирался утроить производство баллистических ракет, что представляет «экзистенциальную угрозу». Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, в ходе атак погибли несколько высокопоставленных военачальников.

США заявили, что в конфликте не участвуют, однако Вашингтон открыто поддержал Израиль. Трамп считает, что для урегулирования ситуации с ядерной программой Тегерану придется полностью отказаться от возможности разрабатывать ядерное оружие. Из-за продолжающегося конфликта американский президент досрочно вернулся в США с саммита G7 в Канаде и распорядился созвать в Белом доме совещание Совета нацбезопасности.

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Персоны
Милена Костерева
Дональд Трамп Гарри Трумэн Израиль США Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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