Лукашенко заявил, что Белоруссии выгодно не «одуревши воевать», а кормить
Белоруссия будет наращивать производство продуктов питания, в частности молочной продукции, так как нужно кормить людей, заявил президент страны Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству в Минском районе.
«Кто-то одуревши воюет — кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн — людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем — создавать молочно-товарные комплексы», — приводит его слова телеграм-канал «Пул Первого».
Лукашенко призвал «правильно работать», если «не хотим войны», если «не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить». В производстве он счел необходимым соблюдать технологии и «военную дисциплину».
На совещании президент Белоруссии также напомнил о своем предложении поставить в стране памятник корове. Он сказал, что животное помогало людям в годы Великой Отечественной войны, когда жители уходили в леса, и сейчас тоже «кормит народ», ведь дает и молоко, и мясо.
«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце», — добавил он.
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