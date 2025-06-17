Лукашенко заявил, что Белоруссии выгодно не «одуревши воевать», а кормить

Одним странам выгодно воевать, а другим — производить продукты питания, ведь людей нужно кормить и в военное, и в мирное время, подчеркнул Лукашенко. Он сказал, что Белоруссия пойдет по пути наращивания производства продуктов

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Белоруссия будет наращивать производство продуктов питания, в частности молочной продукции, так как нужно кормить людей, заявил президент страны Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству в Минском районе.

«Кто-то одуревши воюет — кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн — людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем — создавать молочно-товарные комплексы», — приводит его слова телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко призвал «правильно работать», если «не хотим войны», если «не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить». В производстве он счел необходимым соблюдать технологии и «военную дисциплину».

На совещании президент Белоруссии также напомнил о своем предложении поставить в стране памятник корове. Он сказал, что животное помогало людям в годы Великой Отечественной войны, когда жители уходили в леса, и сейчас тоже «кормит народ», ведь дает и молоко, и мясо.

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце», — добавил он.