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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля

FARS: Три сотрудника иранской телекомпании IRIB погибли при атаке Израиля
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС
Фото: Abedin Taherkenareh / EPA / ТАСС

Сотрудница секретариата телерадиокомпании IRIB Масуме Азими погибла в результате израильского удара по Ирану, сообщает компания в своем телеграм-канале.

Nour News уточняет, что есть еще один погибший — редактор новостей Нима Раджабпур. FARS передает, что погибли три сотрудника IRIB.

Пожар в здании телекомпании, начавшийся после израильского удара, удалось потушить утром 17 июня.

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Фото:Mamoun Wazwaz / XinHua / Global Look Press

Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля
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Накануне, 16 июня, представитель израильских военных, говорящий на персидском языке, призвал жителей 3-го округа Тегерана к немедленной эвакуации, заявив, что удары будут направлены на военную инфраструктуру, и что их жизни находятся под угрозой, передавала Би-би-си. В этом районе расположены по меньшей мере четыре больницы и медицинских центра, крупное здание полиции и государственная телерадиокомпания IRIB.

Позже AP сообщило, что Израиль ударил по зданию IRIB в понедельник прямо во время прямой трансляции, заставив репортера убежать от камеры после взрыва. В результате атаки погибли не менее восьми человек.

В ответ Иран запустил баллистические ракеты на базу, атаковавшую IRIB, сообщает NourNews. IRNA сообщило, что во время раунда ответных ударов Тегерана взрывы звучали в небе над Тель-Авивом, а Channel 12 — что одна из ракет попала в Негев на юге Палестины. IRNA также подтвердило со ссылкой на источники удары Ирана по атаковавшей IRIB базе.

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