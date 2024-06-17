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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно арестовал полковника ВСУ по делу о сбитом над Россией самолете

Сюжет
Военная операция на Украине
Командир зенитной ракетной бригады Николай Дзяман, по версии СК, отдал приказ об уничтожении самолета ВКС над Краснодарским краем. Тогда погибли десять членов экипажа. Ему заочно предъявили обвинение в теракте и объявили в розыск
Николай Дзяман
Николай Дзяман (Фото: Следственный комитет РФ)

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца командира зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана по делу о теракте, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции. Полковник объявлен в федеральный розыск.

«Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснил суд.

По версии Следственного комитета, Дзяман, командующий 138-й зенитной ракетной бригадой, 23 февраля этого года отдал подчиненным приказ об уничтожении самолета Воздушно-космических сил России, который патрулировал воздушное пространство страны. В результате погибли десять членов экипажа, а самолет был уничтожен. Полковник, как считает следствие, при этом осознавал, что самолет «не предназначен для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полет проходит исключительно в воздушном пространстве» России. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет об уничтожении самолета А-50У над Краснодарским краем.

Самолет А-50 и его модификации, которые еще называют «летающим радаром», созданы на базе Ил-76. Они способны одновременно отслеживать несколько десятков целей в небе и на земле, в том числе пуски ракет и взлеты самолетов.

Дзяману заочно предъявлено обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Назначенный украинскому командиру судом адвокат Виктор Абашин сообщил «Коммерсанту», что намерен в течение трех дней подать в Мосгорсуд апелляцию на решение о заочном аресте. «У любого гражданина есть права. Это возражать против предъявленного обвинения, подавать заявления и ходатайства и т.д. Так как у нас обвинение было предъявлено заочно, обвиняемый не мог воспользоваться правами, то и я не мог возражать против действий, которые предприняло следствие», — сказал Абашин.

Вечером 23 февраля оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Каневского района сообщил о падении «двух летательных аппаратов» близ хутора Трудовая Армения. Позднее там уточнили, что упал один аппарат, он загорелся. Площадь пожара составила около 250 кв. м. Пострадавших среди жителей хутора не было. Минобороны не комментировало произошедшее.

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Теги
Елена Чернышова
арест ВСУ полковник А-50 теракт

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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