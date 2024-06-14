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Политика ,  
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Генпрокуратура признала нежелательной International Russian Radio

Генпрокуратура признала нежелательной финскую НПО International Russian Radio
В финской НПО организован сбор средств для вооруженных формирований Украины, сообщили в Генпрокуратуре. Москва осуждает поддержку Киева и полагает, что она затягивает конфликт
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура по результатам проверки приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности финской неправительственной организации (НПО) International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также аффинированных с ней американской и канадской структур под одним наименованием Great Commission Media Ministries (GCMM), сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Генпрокуратуры, объединение занимается поиском и поддержкой оппозиционно настроенных к властям России людей, вовлекает их в свои ряды и использует для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране.

«Его участники организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций», — пишут в ведомстве. Там указали, что информационные сюжеты структур организации носят «откровенно антироссийский характер».

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В Генпрокуратуре рассказали, что с начала военной операции структуры организации «распространяют недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, поддерживают антироссийскую информационную кампанию Запада».

Также руководство объединения призывает к поддержке Киева, с помощью интернет-ресурсов организовывает сбор средств для украинских военных, подчеркнули в ведомстве.

IRR/TV называет себя евангелистской внеконфессиональной миссионерской организацией, которая действует в России, странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Организация выпускает видео, радиопрограммы, литературу и телевизионные программы на разных языках.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

11 июня в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательной любую зарубежную организацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО. По его словам, организации, которые созданы госструктурами из США, Великобритании и других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России.

Кроме этого, Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за участие в любой нежелательной организации. Если закон будет принят, то за участие в нежелательной организации может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет заключения.

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Теги
Георгий Смирнов
Генпрокуратура нежелательные организации Финляндия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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