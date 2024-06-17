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Политика ,  
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Эксклюзив

Титов назвал свои задачи на посту спецпредставителя Путина

Спецпредставитель президента Титов: моей задачей будет бизнес-дипломатия
Титов накануне был назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. По его словам, его задачей будет «бизнес-дипломатия»
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Борис Титов, назначенный спецпредставителем президента по связям с международными организациями, заявил в комментарии РБК, что его задачей будет «бизнес-дипломатия».

«Условия для международных отношений, конечно, сейчас не самые лучшие, но заниматься ими надо. Моя задача сформулирована как экономическая, бизнес-дипломатия. География международных связей меняется, но мы все равно не существуем в изолированном пространстве. Экономику, закрытую от всех на замок, мы не построим, — считает бывший бизнес-омбудсмен.

Он пояснил, что будет заниматься расширением связей и созданием новых условий для бизнеса на международном поле. И «связывающих нитей» для этого достаточно, уверен Титов. «В нашей стране до сих пор работают Ассоциация европейского бизнеса, Американо-Российская торговая палата, они пытаются спасти то, что уже существовало», — отметил он.

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Борис Титов

Спецпредставитель Путина предложил создать «новую систему критериев устойчивого развития». «На Западе существует 17 пунктов, мы должны определиться со своими. И создать пул стран, которые бы поддержали это решение», — заключил он.

17 целей для преобразования мира ООН включают в себя, в частности, ликвидацию нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, достойную работу и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьбу с изменением климата и др.

Накануне Путин назначил Титова специальным представителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития». До 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс, он уехал из страны после начала военных действий на Украине.

С 2012 года Титов являлся уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Его полномочия истекли в 2022 году, однако нового омбудсмена до сих пор не назначили (назначение происходит также указом главы государства). Он продолжает исполнять обязанности в этой должности.

С 2004 года Титов председатель организации «Деловая Россия», в 2017 году выдвигался в качестве кандидата на президентских выборах от Партии роста, по результатам которых набрал 0,76% голосов. Он также является владельцем ГК «Абрау Дюрсо».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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