Титов назвал свои задачи на посту спецпредставителя Путина

Титов накануне был назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. По его словам, его задачей будет «бизнес-дипломатия»

Борис Титов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Борис Титов, назначенный спецпредставителем президента по связям с международными организациями, заявил в комментарии РБК, что его задачей будет «бизнес-дипломатия».

«Условия для международных отношений, конечно, сейчас не самые лучшие, но заниматься ими надо. Моя задача сформулирована как экономическая, бизнес-дипломатия. География международных связей меняется, но мы все равно не существуем в изолированном пространстве. Экономику, закрытую от всех на замок, мы не построим, — считает бывший бизнес-омбудсмен.

Он пояснил, что будет заниматься расширением связей и созданием новых условий для бизнеса на международном поле. И «связывающих нитей» для этого достаточно, уверен Титов. «В нашей стране до сих пор работают Ассоциация европейского бизнеса, Американо-Российская торговая палата, они пытаются спасти то, что уже существовало», — отметил он.

Спецпредставитель Путина предложил создать «новую систему критериев устойчивого развития». «На Западе существует 17 пунктов, мы должны определиться со своими. И создать пул стран, которые бы поддержали это решение», — заключил он.

17 целей для преобразования мира ООН включают в себя, в частности, ликвидацию нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, достойную работу и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьбу с изменением климата и др.

Накануне Путин назначил Титова специальным представителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития». До 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс, он уехал из страны после начала военных действий на Украине.