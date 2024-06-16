Путин назначил Титова на бывшую должность Чубайса

Борис Титов стал спецпредставителем по связям с международными организациями

Борис Титов назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями, следует из указа главы государства Владимира Путина.

«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.

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