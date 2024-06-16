Политика ,
0
Путин назначил Титова на бывшую должность Чубайса
Борис Титов стал спецпредставителем по связям с международными организациями
Борис Титов назначен спецпредставителем президента России по связям с международными организациями, следует из указа главы государства Владимира Путина.
«Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — говорится в документе.
Материал дополняется