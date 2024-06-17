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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор назвал численность теробороны

Губернатор Богомаз: в брянскую тероборону вступили более 200 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Брянская тероборона будет помогать военным, росгвардейцам и пограничникам, рассказал Богомаз. Прошлым летом он отмечал, что бойцов предпочитают называть «помощниками» и не выдают им форму, чтобы не сделать «мишенями»
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В территориальную оборону Брянской области вступили более 200 человек, они прошли подготовку, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Командует теробороной генерал-майор воздушно-десантных войск, который принимал участие непосредственно в боевых действиях, в течение года руководил группировкой «Брянск», — написал он.

Бойцы теробороны займутся помощью пограничникам, Министерству обороны, Росгвардии.

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Политика
Фото:Яндекс.Карты

Официально тероборона в России — мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами, которые проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»).

На официальном уровне она действует в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. О введении территориальной обороны в этих субъектах страны президент Владимир Путин распорядился осенью 2022 года.

В том же указе Путин дал Крыму, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю полномочия проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования.

Прошлым летом Богомаз рассказывал, что в Брянской области «мы не называем людей, привлеченных к этому, отрядами территориальной обороны, мы называем их помощниками», которые есть в каждом населенном пункте.

«Таких помощников мы не одеваем в форму, потому что это сразу сделает их мишенью для того же снайпера, в них первых выстрелят диверсанты в случае вторжения», — отмечал губернатор.

В середине ноября 2022-го Богомаз отчитался об учениях по гражданской и территориальной обороне.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Брянская область тероборона Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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