Брянский губернатор назвал численность теробороны

Губернатор Богомаз: в брянскую тероборону вступили более 200 человек

Брянская тероборона будет помогать военным, росгвардейцам и пограничникам, рассказал Богомаз. Прошлым летом он отмечал, что бойцов предпочитают называть «помощниками» и не выдают им форму, чтобы не сделать «мишенями»

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В территориальную оборону Брянской области вступили более 200 человек, они прошли подготовку, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Командует теробороной генерал-майор воздушно-десантных войск, который принимал участие непосредственно в боевых действиях, в течение года руководил группировкой «Брянск», — написал он.

Бойцы теробороны займутся помощью пограничникам, Министерству обороны, Росгвардии.



Официально тероборона в России — мероприятия по охране и обороне важных объектов, в том числе обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, а также по борьбе с диверсантами, которые проводятся в военное время (ст. 22 закона «Об обороне»). На официальном уровне она действует в регионах Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. О введении территориальной обороны в этих субъектах страны президент Владимир Путин распорядился осенью 2022 года. В том же указе Путин дал Крыму, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю полномочия проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» в связи с введением там среднего уровня реагирования.

Прошлым летом Богомаз рассказывал, что в Брянской области «мы не называем людей, привлеченных к этому, отрядами территориальной обороны, мы называем их помощниками», которые есть в каждом населенном пункте.

«Таких помощников мы не одеваем в форму, потому что это сразу сделает их мишенью для того же снайпера, в них первых выстрелят диверсанты в случае вторжения», — отмечал губернатор.

В середине ноября 2022-го Богомаз отчитался об учениях по гражданской и территориальной обороне.