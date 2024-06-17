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Выборы президента США ,  
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Джо Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс

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Выборы президента США
На благотворительном вечере, в рамках которого шел сбор на предвыборную кампанию Байдена, присутствовали Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Джимми Киммел и другие звезды. Удалось собрать $30 млн
Джимми Киммел, Джо Байден и Барак Обама
Джимми Киммел, Джо Байден и Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер в театре Peacock для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена, на который пригласили нескольких звезд Голливуда, сообщает Bloomberg.

На вечере присутствовали актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбра Стрейзанд и Джулия Робертс, комик Джимми Киммел (он, в частности, назвал соперника Байдена Дональда Трампа «оранжевым Юлием Цезарем») и др. Кроме того, на мероприятии был экс-президент США Барак Обама, демократ, как и Байден. Киммел был модератором дискуссии двух глав государств.

Обама во время разговора, на фоне появления данных опросов о росте поддержки Трампа среди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

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Дональд Трамп

Также на вечере выступала жена действующего президента Джилл Байден. The Washington Post (WP) отмечает, что первая леди на мероприятии выступила с одним из наиболее «прямых выпадов» в адрес Трампа. Если своего мужа она описала как человека, который «чтит верховенство закона, вместо того, чтобы пытаться подчинить его своей собственной воле», то о Трампе она сказала, что он заботится только об одном человеке — себе.

По данным сторонников Байдена, за вечер было собрано более $30 млн. Билеты стоили $250, а за фото с президентами, доступ к VIP-входу и афтерпати нужно было заплатить $500 тыс.

WP указывает, что мероприятие стало крупнейшим по размеру собранных средств для Демократической партии — так, в марте в нью—йоркском Radio City Music Hall прошла встреча, где были Байден, Обама и еще один бывший президент Билл Клинтон, но она собрала $25 млн.

Bloomberg пишет, что голливудская поддержка позволила Байдену получить преимущество в финансовом плане над Трампом. В частности, это произошло благодаря тому, что для поиска средств свои связи использует соучредитель DreamWorks Джеффри Катценберг, который также является сопредседателем штаба Байдена. Режиссер Стивен Спилберг помогает с рассылкой сообщений для Национального съезда Демократической партии в августе.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден Голливуд выборы президента США Джулия Робертс Джордж Клуни
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года

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