Джо Байден привлек к предвыборной кампании Джорджа Клуни и Джулию Робертс

На благотворительном вечере, в рамках которого шел сбор на предвыборную кампанию Байдена, присутствовали Роберт де Ниро, Джордж Клуни, Джулия Робертс, Джимми Киммел и другие звезды. Удалось собрать $30 млн

Джимми Киммел, Джо Байден и Барак Обама (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный вечер в театре Peacock для привлечения спонсоров в рамках предвыборной кампании президента Джо Байдена, на который пригласили нескольких звезд Голливуда, сообщает Bloomberg.

На вечере присутствовали актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Джек Блэк, актрисы Барбра Стрейзанд и Джулия Робертс, комик Джимми Киммел (он, в частности, назвал соперника Байдена Дональда Трампа «оранжевым Юлием Цезарем») и др. Кроме того, на мероприятии был экс-президент США Барак Обама, демократ, как и Байден. Киммел был модератором дискуссии двух глав государств.

Обама во время разговора, на фоне появления данных опросов о росте поддержки Трампа среди чернокожих американцев, назвал единственной заслугой республиканца перед ними то, что «он заставил их еще лучше относиться к первому чернокожему президенту».

Также на вечере выступала жена действующего президента Джилл Байден. The Washington Post (WP) отмечает, что первая леди на мероприятии выступила с одним из наиболее «прямых выпадов» в адрес Трампа. Если своего мужа она описала как человека, который «чтит верховенство закона, вместо того, чтобы пытаться подчинить его своей собственной воле», то о Трампе она сказала, что он заботится только об одном человеке — себе.

По данным сторонников Байдена, за вечер было собрано более $30 млн. Билеты стоили $250, а за фото с президентами, доступ к VIP-входу и афтерпати нужно было заплатить $500 тыс.

WP указывает, что мероприятие стало крупнейшим по размеру собранных средств для Демократической партии — так, в марте в нью—йоркском Radio City Music Hall прошла встреча, где были Байден, Обама и еще один бывший президент Билл Клинтон, но она собрала $25 млн.

Bloomberg пишет, что голливудская поддержка позволила Байдену получить преимущество в финансовом плане над Трампом. В частности, это произошло благодаря тому, что для поиска средств свои связи использует соучредитель DreamWorks Джеффри Катценберг, который также является сопредседателем штаба Байдена. Режиссер Стивен Спилберг помогает с рассылкой сообщений для Национального съезда Демократической партии в августе.