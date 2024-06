WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ

На службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. бывших заключенных, в первую волну планируется мобилизовать 4 тыс. Согласно принятому в мае закону, выйти по УДО для службы в армии могут те, кто отбывают наказание за нетяжкие преступления

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters