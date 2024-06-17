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Военная операция на Украине ,  
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WP назвала число осужденных, поступивших на службу в ВСУ

WP: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. осужденных
Сюжет
Военная операция на Украине
На службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. бывших заключенных, в первую волну планируется мобилизовать 4 тыс. Согласно принятому в мае закону, выйти по УДО для службы в армии могут те, кто отбывают наказание за нетяжкие преступления
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

На военную службу поступили более 2750 украинских осужденных, сообщает The Washington Post (WP).

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для их мобилизации в зону боевых действий, в середине мая. Не могут поступить на службу те, кто отбывает сроки за особо тяжкие преступления; за преступления против нацбезопасности Украины и терроризм; за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности; из-за ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в первой волне планируется набрать в армию не менее 4 тыс. заключенных. Их освобождают при приеме на службу и направляют в штурмовые бригады, куда входят только бывшие осужденные, но под командованием обычных военных.

Газета поговорила с несколькими экс-заключенными, которые решили пойти в армию. Например, Дмитрий (фамилии украинские власти попросили не раскрывать) был осужден в 2021 году за кражу телефона и получил срок 4,5 года. В 2022-м году его семья погибла, и он отметил, что его «мотивирует» желание отомстить за гибель родных.

Эдуард, который в 2019 году был приговорен к 7 годам и 7 месяцам тюрьмы за вооруженное нападение, сказал, что в детстве мечтал пойти в армию, но вырос в бедности и стал нарушать законы. Он отметил, что в родном городе его знают только как преступника, но он хочет показать, что в нем «осталось немного человечности».

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Фото:Денис Гуков / РИА Новости

WP также пообщалась с теми заключенными, кто рассматривает возможность присоединиться к ВСУ. Сеня Щербина (осужден за торговлю наркотиками) сказал, что хочет службой «искупить свою вину и казаться более полезным обществу», чем в тюрьме. Его сокамерник Сергей Литвиненко (отбывает срок за нападение, повлекшее смерть) рассказал, что еще думает, пойти в армию или нет. «Я не уверен, что они действительно собираются обращаться с нами как с обычными бойцами», — сказал он и допустил, что бывших заключенных могут «бросить как мясо».

Малюська сказал, что военные командиры хотят заполучить в свои подразделения бывших заключенных из-за нехватки рабочей силы. Однако военный чиновник анонимно сказал газете, что есть опасения по поводу поведения осужденных на линии фронта: они могут устроить беспорядки или сбежать. По его словам, было бы лучше, если бы был снижен призывной возраст (с 25 до 18 лет).

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
осужденные ВСУ Украина

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Обслуживание счета

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