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Шольц назвал восстание в ГДР «революцией за свободу»

Канцлер Шольц: восстание в 1953-м в ГДР против социализма было «революцией за свободу»
В июне 1953-го рабочие ГДР потребовали экономических преобразований, в забастовке участвовали более миллиона человек, протест подавили войска СССР. Это был первый массовый протест в соцстранах Европы
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Демонстрации протеста и забастовки против просоветского руководства, которые произошли в ГДР в 1953 году, были «революцией за свободу и самоопределение», написал в Twitter немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Это то, на что отважились граждане ГДР в этот день 70 лет назад. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы ваши ценности и цели продолжали жить! Таким образом, жертвы, понесенные 17 июня, никогда не будут напрасными», — добавил канцлер.

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер назвал восстание «выдающимся событием в истории немецкой свободы», бранденбургский премьер Дитмар Войдке напомнил, что демократия «не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся и требует от всех нас усилий по ее защите». Глава немецкого МВД Нэнси Фезер отметила, что восставшие «рисковали свободой, здоровьем и своей жизнью», а современные немцы благодарны им, так как живут в демократической стране, где уважают права человека.

Восстание 1953 года стало первым крупным антиправительственным выступлением в странах соцлагеря. Протесты начались с шествия рабочих по аллее Сталина, требуя отмены увеличения рабочего дня; на следующий день более миллиона человек устроили забастовку в примерно 700 городах, поселках и деревнях ГДР.

Неповиновение было быстро подавлено советскими войсками, против демонстрантов действовали 16 дивизий. Сотни мирных жителей были ранены, известно о 125 погибших.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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