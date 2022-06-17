«Известия» и RT показали видео с задержанными на Украине американцами
В Telegram-каналах «Известий» и RT появились видео с двумя мужчинами, которые называют себя гражданами США. Утверждается, что они воевали на стороне украинской армии и были взяты в плен под Харьковом.
Первый мужчина, запись с которым показал RT, представился уроженцем Алабамы Александром Дрюки. Он сообщил, что жив, передал привет своей матери и выразил надежду на то, что вернется домой.
На второй записи, опубликованной «Известиями», мужчина представляется Энди Вином из Алабамы. Он утверждает, что раньше «верил пропаганде», которая выставляла россиян в невыгодном свете. Но теперь он считает, что украинская армия некомпетентная и коррумпированная.
Минобороны России, а также власти ДНР и ЛНР пока официально не сообщали о пленении американских граждан.
В начале недели Госдеп США сообщил, что родственники двух американцев, воевавших на стороне Украины, сообщили, что те перестали выходить на связь несколько дней назад. Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что проверяют информацию о том, что двое американцев могли быть взяты в плен.
Президент Джо Байден в пятницу заявил, что ему сообщили об исчезновении двух американских граждан на Украине, однако он не знает, где они находятся. При этом он напомнил, что жителям США рекомендуется не посещать эту страну.
На прошлой неделе в Донецке прошел суд над двумя гражданами Великобритании и одним марокканцем, которые также воевали на стороне Украины и были взяты в плен. В результате они были признаны виновными по целому ряду статей и приговорены к расстрелу. В Лондоне приговор назвали незаконным, указав, что британцы заключали контракты с Минобороны Украины, а потому являются военнослужащими, а не наемниками.