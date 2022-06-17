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Политика ,  
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Патрушев назвал следующий вероятный театр военных действий НАТО

В качестве следующего наиболее вероятного театра военных действий НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече представителей стран-членов ОДКБ, передает «РИА Новости».

По его мнению, об этом говорят прошедшие в мае учения Defender Europe-2022.

Согласно данным на сайте НАТО, в 2022 году маневры Defender Europe, а также Swift Response (воздушно-десантные войска) были направлены на повышение «оперативной готовности и взаимодействия» между членами альянса и союзниками. Они проходили на территории девяти стран, включая Польшу, Латвию, Литву, Эстонию. Суммарно в учениях приняли участие около 18 тыс. военных из 20 стран.

Кремль заявил о начале усиления НАТО на востоке до объявления об этом
Политика
Фото:Sebastian Willnow / Global Look Press

24 января НАТО заявило, что расширяет свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В регион направился датский фрегат, а также четыре истребителя страны, испанские военные корабли, контингент французских военных, корабль нидерландских ВМС и другие силы.

24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, альянс заявил о дальнейшем усилении своего присутствия в Восточной Европе. «Действия России — это серьезная угроза евроатлантической безопасности <...>. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы», — сообщили там.

В конце мая заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО имеет право укрепить свои позиции на восточном фланге, так как, по мнению объединения, Россия нарушила положения Основополагающего акта Россия — НАТО.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Николай Патрушев Совбез России ОДКБ НАТО Восточная Европа

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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