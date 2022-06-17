Патрушев назвал следующий вероятный театр военных действий НАТО

В качестве следующего наиболее вероятного театра военных действий НАТО рассматривает Восточно-Европейский регион, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече представителей стран-членов ОДКБ, передает «РИА Новости».

По его мнению, об этом говорят прошедшие в мае учения Defender Europe-2022.

Согласно данным на сайте НАТО, в 2022 году маневры Defender Europe, а также Swift Response (воздушно-десантные войска) были направлены на повышение «оперативной готовности и взаимодействия» между членами альянса и союзниками. Они проходили на территории девяти стран, включая Польшу, Латвию, Литву, Эстонию. Суммарно в учениях приняли участие около 18 тыс. военных из 20 стран.

24 января НАТО заявило, что расширяет свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В регион направился датский фрегат, а также четыре истребителя страны, испанские военные корабли, контингент французских военных, корабль нидерландских ВМС и другие силы.

24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, альянс заявил о дальнейшем усилении своего присутствия в Восточной Европе. «Действия России — это серьезная угроза евроатлантической безопасности <...>. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы», — сообщили там.

В конце мая заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ подчеркнул, что НАТО имеет право укрепить свои позиции на восточном фланге, так как, по мнению объединения, Россия нарушила положения Основополагающего акта Россия — НАТО.

Читайте на РБК Pro Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору Статьи Pro Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции Pro Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора Чего ждать от «криптозимы». Дайджест инвестора Статьи Pro Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций Ищите тренды и «копайте глубже». Принципы Супер Марио инвестиций Статьи

Материал дополняется.