Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Азова» в Харьковской области
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов». Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
В Минобороны также сообщили, что высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино ДНР.
Всего с начала спецоперации, как утверждает российское Минобороны, уничтожено:
- 205 самолетов;
- 131 вертолет;
- 1233 беспилотных летательных аппарата;
- 324 ЗРК;
- 3587 танков и других боевых бронированных машин;
- 539 установок реактивных систем залпового огня;
- 2013 орудий полевой артиллерии и минометов:
- 3658 специальных военных автомобилей.
Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины с 24 февраля. К настоящему моменту российским войскам, а также силам Народной милиции ДНР и ЛНР удалось взять под контроль Херсонскую, бóльшую часть Запорожской, Луганской и Донецкой, а также около трети Харьковской области Украины.
Последнее крупное сопротивление батальона «Азов» было подавлено в Мариуполе на заводе «Азовсталь». 20 мая в российском Минобороны сообщили о сдаче в плен 2439 бойцов полка.
Накануне Конашенков сообщал об уничтожении пусковой установки «Точка-У» и боевой машины «Ураган» в Харьковской области, а также ЗРК «Бук-М1» в Сумской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в районе села Мазановка в ДНР на границе с Харьковской областью украинский военный самолет Су-25 и семь украинских беспилотников.