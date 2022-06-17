Минобороны сообщило об уничтожении штаба «Азова» в Харьковской области

По словам Конашенкова, за сутки высокоточными ракетами были поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в том числе штаб подразделения украинского батальона «Азов» под Харьковом *

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования «Азов». Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой народной республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны также сообщили, что высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино ДНР.

Всего с начала спецоперации, как утверждает российское Минобороны, уничтожено:

205 самолетов;

131 вертолет;

1233 беспилотных летательных аппарата;

324 ЗРК;

3587 танков и других боевых бронированных машин;

539 установок реактивных систем залпового огня;

2013 орудий полевой артиллерии и минометов:

3658 специальных военных автомобилей.

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Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины с 24 февраля. К настоящему моменту российским войскам, а также силам Народной милиции ДНР и ЛНР удалось взять под контроль Херсонскую, бóльшую часть Запорожской, Луганской и Донецкой, а также около трети Харьковской области Украины.

Последнее крупное сопротивление батальона «Азов» было подавлено в Мариуполе на заводе «Азовсталь». 20 мая в российском Минобороны сообщили о сдаче в плен 2439 бойцов полка.

Накануне Конашенков сообщал об уничтожении пусковой установки «Точка-У» и боевой машины «Ураган» в Харьковской области, а также ЗРК «Бук-М1» в Сумской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в районе села Мазановка в ДНР на границе с Харьковской областью украинский военный самолет Су-25 и семь украинских беспилотников.