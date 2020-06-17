WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии

Источники издания в Белом доме считают, что генералы намеренно игнорируют решения президента

Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, возможная причина этого кроется в том, что генералы считают возможным проигнорировать позицию президента, поскольку сокращение группировки в Германии по факту является пожеланием Трампа и не подкреплено каким-то обязывающим документом с его стороны.

В Белом доме, однако, такую позицию не разделяют. «Нет ничего героического в намеренном игнорировании президентских пожеланий», — заявил собеседник WP в администрации.

По мнению другого источника издания в Белом доме, «если министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли не согласны с позицией президента, то им лучше было бы уйти в отставку».

Между тем похожая ситуация наблюдается и в ситуации с выводом американских войск из Афганистана. Белый дом рассчитывает, что солдаты покинут эту страну как можно быстрей и тем самым выполнят предвыборное обещание Трампа, а Пентагон всячески затягивает этот процесс.

Washington Post отмечает, что хотя Эспер и Милли были предложены на свои должности самим Трампом, у них уже возникали разногласия с действующим президентом. Автор материала WP указывает, что конфликт военных с Трампом может стать опасным прецедентом. По его словам, критики действующего главы государства могут быть довольны тем, что в Пентагоне его не слушают.

Трамп 15 июня заявил о том, что американский контингент в Германии будет сокращен до 25 тыс. Страну покинут 9500 военных. Свое решение американский президент объяснил тем, что Германия нарушает свои обязательства по платежам НАТО и задолжала альянсу «миллиарды долларов». «Пока они не заплатят, мы выводим своих солдат», — заявил Трамп.

При этом предполагается, что американские военные не вернутся домой, а будут переброшены в другие страны Европы.