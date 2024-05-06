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Военная операция на Украине ,  
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Песков счел преждевременными разговоры о новом лидере Украины

Песков: разговоры о новом лидере Украины сейчас преждевременны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Обсуждение кандидатов на пост нового президента Украины сейчас несвоевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков прокомментировал заявление Службы внешней разведки (СВР) об активизации Вашингтоном усилий по поиску замены действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

«Преждевременно об этом говорить», — заявил Песков в ответ на вопрос, с какими кандидатами Москва готова выстроить диалог.

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Владимир Зеленский

4 мая в СВР заявили, что американские власти ищут преемника Зеленского, который займет его пост в случае неудачи на фронте. Вашингтон наладил контакты с рядом политических деятелей Украины, в частности, с экс-лидером Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

По данным СВР, некоторых политиков из этого списка представители западных стран уже рассматривали в качестве преемников Зеленского. Необходимость замены президента Украины на Западе обсуждали зимой 2023 года.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, голосование не назначили из-за военного положения. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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