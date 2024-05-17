Боррель предупредил, что экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем
Ряд европейских отраслей экономики из-за конкуренции с Китаем находятся под угрозой. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Foreign Policy.
По его словам, проблема в отношениях ЕС с Китаем заключается во внутреннем дисбалансе китайской экономики. Боррель подчеркнул, что КНР сокращает внутренний спрос для обеспечения экспортных возможностей и развивает критически важные сектора, которые Пекин определил как сектора будущего, включая солнечные батареи и автомобильную промышленность.
«Когда они сделали это с солнечными панелями, они разрушили наши производственные мощности — 80% солнечных панелей, которые мы используем в Европе, поставляются из Китая», — заявил он. Боррель полагает, что европейский автопром, который является одной из важнейших составляющих промышленного потенциала Европы, находится под такой же угрозой.
Боррель объяснил, что европейцы слишком много внимания уделяли экономическим и технологическим секторам прошлого и не заметили появления новых технологий, от электромобилей до искусственного интеллекта. Если США закроют свой рынок от китайских электромобилей, обложив их стопроцентным налогом, то все эти товары пойдут в Европу, прогнозирует он.
Ранее посол Германии в Китае Патрисия Флор заявила, что немецкие производители автомобилей готовы к конкуренции с китайскими, но требуют равных условий. По ее мнению, государственные субсидии и дешевые кредиты для китайских компаний приводят к проблемам неравных условий конкуренции и «избыточных производственных мощностей». В результате этого убыточные производства не банкротятся, а остаются на рынке и тем самым подрывают рыночную конкуренцию, полагает она.
6 мая председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует с точки зрения сравнительных преимуществ или глобального спроса. По его словам, китайское производство электромобилей, литийионных аккумуляторов и солнечных батарей снижает инфляционное давление в мире, а сфера новой энергетики в Китае добилась прогресса в условиях открытой конкуренции.
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