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Политика ,  
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Боррель предупредил, что экономика ЕС не выдержит конкуренции с Китаем

Боррель: ряд отраслей экономики ЕС из-за конкуренции с КНР находятся под угрозой
80% используемых в Европе солнечных панелей поставляются из Китая, подчеркнул Боррель. По его словам, автопром ЕС также находится под угрозой разрушения мощностей
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Ряд европейских отраслей экономики из-за конкуренции с Китаем находятся под угрозой. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Foreign Policy.

По его словам, проблема в отношениях ЕС с Китаем заключается во внутреннем дисбалансе китайской экономики. Боррель подчеркнул, что КНР сокращает внутренний спрос для обеспечения экспортных возможностей и развивает критически важные сектора, которые Пекин определил как сектора будущего, включая солнечные батареи и автомобильную промышленность.

«Когда они сделали это с солнечными панелями, они разрушили наши производственные мощности — 80% солнечных панелей, которые мы используем в Европе, поставляются из Китая», — заявил он. Боррель полагает, что европейский автопром, который является одной из важнейших составляющих промышленного потенциала Европы, находится под такой же угрозой.

Боррель объяснил, что европейцы слишком много внимания уделяли экономическим и технологическим секторам прошлого и не заметили появления новых технологий, от электромобилей до искусственного интеллекта. Если США закроют свой рынок от китайских электромобилей, обложив их стопроцентным налогом, то все эти товары пойдут в Европу, прогнозирует он.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Ранее посол Германии в Китае Патрисия Флор заявила, что немецкие производители автомобилей готовы к конкуренции с китайскими, но требуют равных условий. По ее мнению, государственные субсидии и дешевые кредиты для китайских компаний приводят к проблемам неравных условий конкуренции и «избыточных производственных мощностей». В результате этого убыточные производства не банкротятся, а остаются на рынке и тем самым подрывают рыночную конкуренцию, полагает она.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует с точки зрения сравнительных преимуществ или глобального спроса. По его словам, китайское производство электромобилей, литийионных аккумуляторов и солнечных батарей снижает инфляционное давление в мире, а сфера новой энергетики в Китае добилась прогресса в условиях открытой конкуренции.

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