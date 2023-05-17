В России начался серийный выпуск авиаракет «Бронебойщик»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Новейшая авиаракета повышенной мощности «Бронебойщик» будет применена в зоне спецоперации на Украине уже в этом году. Об этом на выставке MILEX-2023 сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО (специальной военной операции. — РБК)», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В 2018 году гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал, что «Бронебойщики» будут установлены на штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. По его словам, эти ракеты дополнят семейство неуправляемых авиационных ракет С-8. «При этом «Бронебойщик» имеет тот же калибр — 80 мм — и такую же конфигурацию, но по боевым возможностям превосходит старую штатную ракету в пять-шесть раз», — отмечал он.

В феврале 2019 года Лепин сообщил, что испытания ракет С-8ОФП «Бронебойщик» закончились и концерн прорабатывает с Минобороны вопрос о начале серийных поставок.