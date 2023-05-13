Балтийский флот пополнят судами с ракетами «Калибр»
Балтийский флот пополнят четырьмя новыми кораблями. Среди них будут суда, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов в ходе научно-практической конференции в честь 320-летия Балтийского флота.
По его словам, Балтийский флот «имеет сегодня большое значение для обеспечения безопасности России на западном стратегическом направлении». Евменов на конференции также утвердил приемный акт о завершении испытаний корвета «Меркурий».
Крылатые ракеты «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, кораблям и подводным лодкам. Их разрабатывает и производит конструкторское бюро «Новатор» в Екатеринбурге.
В феврале в Балтийском море прошли учения ракетных судов. В маневрах принимали участие оснащенные крылатыми ракетами «Калибр» малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол» и «Советск».
Тогда экипажи кораблей произвели совместные электронные пуски ракетным оружием, а также выполнили реальные боевые упражнения комплексами постановки пассивных помех для уклонения от противокорабельных ракет противника.