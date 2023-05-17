Премьер Эстонии призналась, что «умоляет» бизнес не помогать России

Глава правительства Эстонии Кая Каллас обвинила местный бизнес в лицемерии: говоря на словах о приверженности общему курсу, они втайне стремятся заключать выгодные сделки с Москвой, помогая ей обходить санкции

Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что ей приходится «умолять» местные компании обрести «моральный ориентир» и отказаться от сделок, которые могут дать Москве доступ к санкционным товарам, сообщает Financial Times.

В интервью изданию она рассказала, что прибыльная торговля с Россией в обход западных санкций привлекает компании в странах Балтии, несмотря на «ястребиную позицию» политического руководства этих стран по отношению к событиям на Украине. Так она прокомментировала информацию о том, что непропорционально большое количество санкционных товаров на сумму $1 млрд прошло через страны Балтии

Эстонский лидер обвинила местные компании в лицемерии, сказав в их адрес: «Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете [Москву]».

Издание отмечает, что в Эстонии, как и у ее соседей по Балтии, наблюдается рост экспорта в Казахстан, Киргизию и Армению транзитом через Россию. Многие из этих товаров не прибывают в пункт назначения, что вызывает подозрение в том, что это схема, которая используется для обхода западных санкций.

Экспорт Эстонии в эти две страны Центральной Азии и Армению вырос с $3 млн в месяц до начала спецоперации до $13 млн в октябре 2022 года.

Каллас пояснила, что разговаривала с президентом Армении, а ее литовский коллега беседовал с президентом Грузии. «Они не видят [роста поставок товаров из стран Балтии]. Это до них не доходит. Вот в чем проблема», — сказал Каллас.

«Проще всего было бы запретить весь транзит определенных товаров через Россию. Это было бы проще всего для нашей таможни», — сказал Каллас.

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