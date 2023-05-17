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Военная операция на Украине ,  
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Совет Европы создаст реестр ущерба Украине от российской спецоперации

Совет Европы решил создать реестр ущерба Украине от российской спецоперации
Решение о создании реестра было принято на первом за последние 18 лет саммите 46 стран Совета Европы. Организация также намерена обсудить «контуры» механизма компенсации ущерба Украине. Россия вышла из Совета Европы
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Четвертый в истории и первый за последние 18 лет саммит Совета Европы, который начался 16 мая в Рейкьявике, решил создать реестр ущерба, который нанесен Украине в ходе специальной военной операции России, сообщает Euronews.

Создание реестра станет важной частью международных инициатив по созданию механизма компенсаций Украине. Совет Европы возьмет на себя ведущую роль в его создании и предоставит необходимую юридическую поддержку.

«Я очень рада, что у нас будет реестр, который так важен для осуществления правосудия. Правосудие — одно из условий справедливого мира», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во второй день саммита лидеры европейских стран намерены обсудить «контуры системы компенсаций».

В Совет Европы входит 46 государств, эта организация является полностью самостоятельной и не входит в систему Евросоюза, объединяющего сейчас 27 стран.

Всего в истории Совета Европы до саммита в Рейкьявике было четыре встречи на высшем уровне: в 1993 году в Вене, в 1997 году в Страсбурге и в 2005 году в Варшаве.

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В январе премьер Украины Денис Шмыгаль оценил ущерб, который страна понесла с начала военной операции России, в $700 млрд.

Еврокомиссия в феврале 2023 года сообщила, что украинская инфраструктура понесла с начала российской специальной военной операции ущерб в €129 млрд. «Значительная часть этого ущерба была нанесена непосредственно гражданской инфраструктуре», — подсчитали в Брюсселе.

Российские власти неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным объектам, а также по тем объектам энергетики, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Россия в 2022 году вышла из Совета Европы.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
санкции Совет Европы Военная операция на Украине
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