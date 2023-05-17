WSJ узнала, что США предупредили ОАЭ о последствиях дружбы с Россией

Президент ОАЭ в последние годы наладил отношения с Москвой и Пекином, что «испортило» отношения ОАЭ с Вашингтоном, отметили источники WSJ. При этом в Абу-Даби не считают, что связи с США исключают диалог с Россией и Китаем

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (Фото: Abdulla Al Neyadi / UAE Presidential Court / Reuters)

Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военных вопросах, в том числе вопросах разведки, поставит под угрозу отношения с США, со ссылкой на источники сообщила Wall Street Journal.

Как отметил один из собеседников издания, президент ОАЭ в последние годы наладил отношения с Москвой и Пекином, что «испортило» отношения ОАЭ с Вашингтоном.

Между тем в последние месяцы шейх чаще консультировался с американскими чиновниками по вопросам России и Китая, а отношения ОАЭ с США улучшаются, добавил источник. В то же время собеседники WSJ из круга чиновников ОАЭ отметили, что Нахайян не считает, что связи с Вашингтоном исключают отношения с Москвой и Пекином.

В октябре 2022 года Нахайян встретился с президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Для шейха это был первый визит в Россию в качестве президента. До этого он более десяти раз посещал Россию в разных качествах, а в 2019 году от лица своего брата принимал Путина в Абу-Даби. При этом Нахайян стал первым гостем из дальнего зарубежья, который встретился с президентом России после присоединения ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

ОАЭ стараются придерживаться нейтралитета относительно конфликта на Украине. Абу-Даби не присоединился к санкциям против России, несмотря на давление западных стран, а также предложил свои услуги в качестве посредника в мирном урегулировании кризиса. Президент Владимир Путин отмечал, что «несмотря на всю сложность сегодняшних отношений в мире, отношения между Россией и ОАЭ являются важным фактором стабильности в регионе, да и можно сказать, в мире в целом».