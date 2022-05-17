Зеленский рассказал о «долгом и насыщенном» разговоре с Макроном

Президенты обсудили вступление Украины в ЕС, эвакуацию украинских военных с «Азовстали» и новые санкции против России. Макрон пообещал Зеленскому нарастить интенсивность поставок помощи Киеву

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский провел «долгий и насыщенный телефонный разговор» с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщил Зеленский в своем Twitter, они обсудили:

ход боевых действий и вывод украинских военных с территории «Азовстали»;

перспективы переговорного процесса Москвы и Киева;

поставки горючего на Украину;

оборонную поддержку со стороны Франции и возможные пути экспорта украинской аграрной продукции;

подготовку шестого пакета санкций против России;

рассмотрение заявки Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

В заявлении Елисейского дворца о телефонном разговоре говорится, что Макрон «подтвердил намерение отвечать на все запросы Украины о помощи: поставках военного оборудования, топлива, гуманитарной помощи, об экономической и финансовой поддержке». Президент Франции пообещал, что «интенсивность поставок оружия и гуманитарной помощи в ближайшие дни и недели увеличится». Он заявил, что с 24 февраля на Украину было доставлено свыше 800 т французской гуманитарной помощи.

В канцелярии Макрона добавили, что президенты обсуждали гарантии безопасности, которые Париж мог бы предоставить Киеву.

Президент Франции отметил, что «огромная часть мира» зависит от поставок продовольствия с Украины. Он обсудил с Зеленским способы организовать экспорт украинского зерна.

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Макрон сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета, при этом будет учтено предоставленное к этому времени заключение Еврокомиссии. 9 мая Макрон предупреждал, что вступление Украины в Евросоюз может занять несколько лет и даже десятилетий. Он, однако, отметил, что ЕС «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», и предложил создать новое «европейское политическое сообщество», куда войдет и Киев.

Париж с самого начала российской военной операции заявляет о поддержке Украины и выступает за мирное урегулирование конфликта. Макрон несколько раз с конца февраля общался по телефону как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Во время последнего телефонного разговора с президентом России в начале мая лидер Франции подчеркнул, что действия российских Вооруженных сил на Украине приведут к «последствиям крайней тяжести», поэтому бои необходимо немедленно прекратить. Путин, в свою очередь, указал на игнорирование странами ЕС «преступлений украинских силовиков» и призвал прекратить поставки вооружений Киеву. Он отметил готовность российской стороны продолжать переговоры, несмотря на «непоследовательность и неподготовленность» украинской делегации.