«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухпайков для Венесуэлы на 14 млн руб.

«Рособоронэкспорт» ищет поставщика специального рациона питания в Венесуэлу, свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок. В качестве места получения в документах указан портовый город Пуэрто-Кабельо.
Указывается, что в аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена каждого пайка — 873,36 руб., общая цена договора — 14,377 млн. Общее количество единиц — 16,5 тыс. штук.
В рацион должны входить галеты или хлебцы, консервы, паштет, колбасный фарш, икра из овощей, джем или повидло, молочный шоколад, растворимый кофе, чай, соль и перец. Указывается, что поставка должна быть осуществлена в течение шести месяцев с даты подписания договора с возможностью досрочной отгрузки.
Заявки будут приниматься до 27 мая, итоги закупки будут подведены 11 июня.
В апреле министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что Каракас договорился с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца 2019 года. По словам министра, из этих стран планируется получать в среднем 99 контейнеров ежемесячно.