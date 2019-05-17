«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухпайков для Венесуэлы на 14 млн руб.

«Рособоронэкспорт» объявил закупку сухпайков для Венесуэлы на 14 млн руб.

Согласно конкурсной документации в венесуэльский Пуэрто-Кабельо в течение шести месяцев должны поставить 16,5 тыс. сухих пайков

Пуэрто-Кабельо (Фото: Meridith Kohut / Bloomberg)

«Рособоронэкспорт» ищет поставщика специального рациона питания в Венесуэлу, свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок. В качестве места получения в документах указан портовый город Пуэрто-Кабельо.

Указывается, что в аукционе могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена каждого пайка — 873,36 руб., общая цена договора — 14,377 млн. Общее количество единиц — 16,5 тыс. штук.

В рацион должны входить галеты или хлебцы, консервы, паштет, колбасный фарш, икра из овощей, джем или повидло, молочный шоколад, растворимый кофе, чай, соль и перец. Указывается, что поставка должна быть осуществлена в течение шести месяцев с даты подписания договора с возможностью досрочной отгрузки.

Заявки будут приниматься до 27 мая, итоги закупки будут подведены 11 июня.

В апреле министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо заявил, что Каракас договорился с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца 2019 года. По словам министра, из этих стран планируется получать в среднем 99 контейнеров ежемесячно.