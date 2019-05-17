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В Совфеде предложили вузам расширить квоты для студентов из Донбасса
России и Донбассу следует развивать сотрудничество в области образования и науки, следует из документа, разработанного при участии членов Совета Федерации. А НКО Донбасса, возможно, смогут претендовать на российские гранты
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Совете Федерации предложили увеличить число квот для студентов, которые приезжают учиться в Россию из непризнанных республик Донбасса.

Это следует из проекта резолюции, которую подпишут 17 мая по итогам конференции о сотрудничестве регионов России и Донбасса, организованную при поддержке Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РБК.

Резолюция содержит неоднократные отсылки к концепции «русского мира» (согласно ей «русский мир» вне зависимости от территории объединяют владение русским языком, а также общие традиции и культура. — РБК) и указывает на необходимость сохранения и расширения исторически сложившихся связей между Донбассом и Россией.

Для этого, следует из документа, необходимо расширять сотрудничество между регионами в области образования, научного сотрудничества, молодежной политики и взаимодействия между общественными организациями.

Заседание, на котором примут документ, будет вести председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Принимает участие в мероприятии также сенатор Михаил Козлов, замглавы комитета по обороне и безопасности.

Из Донбасса на мероприятие прибыли замминистра образования ЛНР Ольга Жданова, ректор ДОННУЭТ Светлана Дрожжина, первый проректор Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Галина Сорокина и другие.

Студенты, церковь, НКО

Помимо увеличения числа квот для студентов из Донбасса в российских вузах учебным и научным учреждениям рекомендовано также организовывать стажировки и практики для них и рассмотреть вопрос о признании ученых степеней, выданных в ЛНР и ДНР, в России. Рекомендуется также организовать мероприятия для популяризации научных работ по совместной истории России и Донбасса, включая историю Донецко-Криворожской республики и Новороссии.

Региональным и муниципальным образовательным учреждениям России рекомендовано также разработать программу, целью которой заявлено «противодействие попыткам искажения истории восточнославянских народов» и «умаления их роли в формировании многонациональных сообществ».

Бюджетным учреждениям культуры и образования также рекомендуют организовать мероприятия, направленные на «сохранение родных языков» и «историко-культурного наследия народов России и Донбасса». Научные и культурные учреждения Донбасса со своей стороны также должны рассмотреть эти рекомендации.

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Еще одна часть документа касается деятельности некоммерческих организаций в регионе.

Так, «целесообразным» стороны намерены признать активизацию деятельности НКО Донбасса «в системе общественной дипломатии России».

Для этого необходимо разработать план совместных мероприятий на ближайшие полтора года, а также проработать механизмы привлечения НКО Донбасса к работе с российской грантовой системой и единым оператором грантов президента России, указывается в проекте резолюции.

«Особое внимание уделить вопросам украинского церковного кризиса. Активизировать усилия церковной и общественной дипломатии по работе с поместными церквями для того, чтобы они однозначно и официально поддержали позицию Русской православной церкви», — говорится в проекте резолюции.

«Уделить максимальное внимание» для этого рекомендовано темам силового захвата культовых зданий, поджогов и обстрелов храмов на Донбассе, нападения на священников и прихожан, принуждения священников к смене юрисдикции и др.

Кроме того, необходимо усиливать правозащитную составляющую в работе НКО России и Донбасса, направленную на подачу исков против Украины в международные судебные инстанции, считают разработчики документа.

Для координации всей этой деятельности документом предусмотрено создание в Ростове-на-Дону центра «Россия — Донбасс».

Авторы: Владимир Дергачев, Наталья Демченко
Теги: Донбасс, студенты
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