В Совфеде предложили вузам расширить квоты для студентов из Донбасса

В Совфеде предложили вузам расширить квоты для студентов из Донбасса

России и Донбассу следует развивать сотрудничество в области образования и науки, следует из документа, разработанного при участии членов Совета Федерации. А НКО Донбасса, возможно, смогут претендовать на российские гранты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Совете Федерации предложили увеличить число квот для студентов, которые приезжают учиться в Россию из непризнанных республик Донбасса.

Это следует из проекта резолюции, которую подпишут 17 мая по итогам конференции о сотрудничестве регионов России и Донбасса, организованную при поддержке Совета Федерации. Документ есть в распоряжении РБК.

Резолюция содержит неоднократные отсылки к концепции «русского мира» (согласно ей «русский мир» вне зависимости от территории объединяют владение русским языком, а также общие традиции и культура. — РБК) и указывает на необходимость сохранения и расширения исторически сложившихся связей между Донбассом и Россией.

Для этого, следует из документа, необходимо расширять сотрудничество между регионами в области образования, научного сотрудничества, молодежной политики и взаимодействия между общественными организациями.

Заседание, на котором примут документ, будет вести председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко. Принимает участие в мероприятии также сенатор Михаил Козлов, замглавы комитета по обороне и безопасности.