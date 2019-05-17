В Совфеде предложили вузам расширить квоты для студентов из Донбасса

Из Донбасса на мероприятие прибыли замминистра образования ЛНР Ольга Жданова, ректор ДОННУЭТ Светлана Дрожжина, первый проректор Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Галина Сорокина и другие.
Помимо увеличения числа квот для студентов из Донбасса в российских вузах учебным и научным учреждениям рекомендовано также организовывать стажировки и практики для них и рассмотреть вопрос о признании ученых степеней, выданных в ЛНР и ДНР, в России. Рекомендуется также организовать мероприятия для популяризации научных работ по совместной истории России и Донбасса, включая историю Донецко-Криворожской республики и Новороссии.
Региональным и муниципальным образовательным учреждениям России рекомендовано также разработать программу, целью которой заявлено «противодействие попыткам искажения истории восточнославянских народов» и «умаления их роли в формировании многонациональных сообществ».
Бюджетным учреждениям культуры и образования также рекомендуют организовать мероприятия, направленные на «сохранение родных языков» и «историко-культурного наследия народов России и Донбасса». Научные и культурные учреждения Донбасса со своей стороны также должны рассмотреть эти рекомендации.
Еще одна часть документа касается деятельности некоммерческих организаций в регионе.
Так, «целесообразным» стороны намерены признать активизацию деятельности НКО Донбасса «в системе общественной дипломатии России».
Для этого необходимо разработать план совместных мероприятий на ближайшие полтора года, а также проработать механизмы привлечения НКО Донбасса к работе с российской грантовой системой и единым оператором грантов президента России, указывается в проекте резолюции.
«Особое внимание уделить вопросам украинского церковного кризиса. Активизировать усилия церковной и общественной дипломатии по работе с поместными церквями для того, чтобы они однозначно и официально поддержали позицию Русской православной церкви», — говорится в проекте резолюции.
«Уделить максимальное внимание» для этого рекомендовано темам силового захвата культовых зданий, поджогов и обстрелов храмов на Донбассе, нападения на священников и прихожан, принуждения священников к смене юрисдикции и др.
Кроме того, необходимо усиливать правозащитную составляющую в работе НКО России и Донбасса, направленную на подачу исков против Украины в международные судебные инстанции, считают разработчики документа.
Для координации всей этой деятельности документом предусмотрено создание в Ростове-на-Дону центра «Россия — Донбасс».