Фон дер Ляйен призвала ЕС делать новейшее оружие «для победы в бою»
ЕС должен стремиться разрабатывать и производить вооружения следующего поколения «для победы в бою». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности.
По ее словам, ЕС необходимо усилить оборонно-промышленный потенциал в ближайшие пять лет на фоне растущих глобальных угроз, передает Reuters.
Глава ЕК призвала к «пробуждению Европы в сфере безопасности и обороны» перед лицом совместных действий ряда государств, таких как Иран, Россия и КНДР, сообщило Politico. Стремление Европы стать более сильным игроком в области обороны и безопасности не означает, что блок отвернется от НАТО, также подчеркнула она.
«Угроза войны, возможно, не является непосредственной», но ее нельзя исключать, заявила в марте глава ЕК. Также она указала на «разрушенные» иллюзии и необходимость того, чтобы ЕС «проснулся» и осознал опасную новую реальность безопасности.
Politico передавало, что в ЕС усилились сомнения в переизбрании фон дер Ляйен еще на один пятилетний срок на посту главы ЕК. В сентябре Европарламенту в новом составе предстоит определиться с кандидатом на пост главы ЕК.
В начале марта Европейская народная партия (ЕНП) выдвинула фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы в начале марта. Несмотря на то что фон дер Ляйен была единственным кандидатом в бюллетене ЕНП, она получила 89 голосов «против», или 17,8% от общего числа. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который работает под руководством фон дер Ляйен, подчеркнул, что она не получила достаточной поддержки от своей собственной фракции.
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