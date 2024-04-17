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МИД ответил на данные о «секретном документе» о внешней политике России

МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России
В полученном WP документе сказано о необходимости скорректировать внешнюю политику, в частности проводить «наступательную информационную кампанию» против недружественных стран. МИД заявил о противостоянии в «гибридной войне»
Здание МИД России
Здание МИД России (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

Российская сторона настроена противостоять «агрессивным шагам», которые Запад предпринимает в развязанной им против России «гибридной войне», заявили The Washington Post в российском МИДе.

Так дипведомство прокомментировало публикацию газеты о секретном дополнении к официальной Концепции внешней политики России (утверждена в марте прошлого года). В МИДе отметили, что не комментируют «наличие или отсутствие внутренних документов министерства» и ход работы над ними.

WP опубликовало документ, предоставленный европейской разведкой, в котором МИД в том числе призывает к «наступательной информационной кампании» и другим мерам, охватывающим «военно-политическую, торгово-экономическую и информационно-психологическую сферы» против коалиции недружественных стран. Он датирован 11 апреля прошлого года.

В частности, в документе сказано, что сформулированные в Концепции задачи предстоит реализовывать в условиях «противостояния с коалицией недружественных государств во главе с США». Среди целей «антироссийского альянса», по мнению авторов, — ослабление России и лишение ее роли одного из глобальных центров принятия решений. «Самостоятельная политика России рассматривается в качестве угрозы западной гегемонии. Исход специальной военной операции [на Украине] во многом определит очертания будущего миропорядка», — говорится в документе.

Авторы также отметили, что, поддерживая Киев, Вашингтон и его союзники оказывают на Россию политическое, финансовое, военное, юридическое и информационно-психологическое давление. «Сделана ставка на генерирование противоречий внутри нашего общества и государства. <...> Принимаются меры по вовлечению стран ближнего зарубежья, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в антироссийскую кампанию, соблюдению ими односторонних ограничительных мер. Разрабатываются планы создания новых угроз безопасности Российской Федерации по всему периметру ее границ», — сказано в секретном документе.

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На фоне этих угроз авторы документа призывают корректировать подходы к выстраиванию отношений с недружественными странами, в частности:

  • выработать практические шаги по ослаблению противников;
  • осуществлять комплексное сдерживание через информационные кампании, согласованные в межведомственном формате и охватывающие военно-политическую, торгово-экономическую, ценностную и иные сферы;
  • провести аудит «добавленной стоимости» участия в международных объединениях «с точки зрения возможностей по защите российских интересов».

«Все действия на западном направлении должны быть подчинены задаче формирования условий для отказа коллективного Запада от антироссийского курса и выхода на модель сосуществования, гарантирующую безопасность России и ее союзников», — резюмируют авторы.

Также отмечается важность углубления взаимодействия с «конструктивно настроенными странами и объединениями»: с «поддержавшими либо сочувствующими СВО (специальная военная операция, проводимая Россией на Украине. — РБК)». В этом направлении приоритетом являются налаживание финансово-экономических механизмов без участия Запада, повышение «инфраструктурной связности» и диалог о строительстве «устойчивой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии».

«Особую важность эти усилия имеют применительно к продвижению стратегических интересов России на пространстве СНГ и в ближнем зарубежье в целом», — подчеркивается в документе.

В сотрудничестве с государствами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки приоритет отдадут задаче укрепления их суверенитета для выхода из «неоколониальной зависимости от Запада».

В опубликованной в марте прошлого года Концепции говорилось, что Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений. Там сказано, что отношение Москвы к другим государствам и объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Полина Мартынова Полина Мартынова
концепция внешняя политика МИД
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