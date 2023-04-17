ФСБ: В Сирии задержан один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске

ФСБ объявила о пожизненном для готовившего теракты в Москве главаря ИГ

Гражданин Таджикистана готовил атаки в столичном регионе и в Новосибирске. Его вывезли из Сирии в Россию и приговорили к пожизненному сроку

Фото: ФСБ России

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), планировавшего теракты в Москве и в Новосибирске, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

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Спецслужба сообщила, что человек был задержан в Сирии, а затем доставлен в Россию. Это гражданин Таджикистана по фамилии Назаров. «В ходе проведенных оперативных мероприятий входившие в состав ячейки террористы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Таким образом, деятельность указанной террористической ячейки ликвидирована. Проведенными следственными действиями собраны исчерпывающие доказательства виновности Назарова Т.М.», — сообщили в ФСБ.

Ему были предъявлены обвинения по ст. 205, 205.1, 205,4 и 205.5 УК (организация и участие в террористической деятельности), 222, 222.1 УК (незаконные приобретение, хранение или ношение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств). Назарова приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн руб., сообщили в ФСБ.

Ранее 17 апреля Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что одного из лидеров ИГ в Сирии ликвидировали в ходе удара с вертолета. Его считают ответственным за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе.