США заявили о возможной ликвидации одного из лидеров ИГ

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

США в результате вертолетного удара ликвидировали в Сирии одного из возможных лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом Центральное командование Вооруженных сил США сообщило в Twitter.

Имя одного из возможных главарей ИГ, который занимался планированием терактов на Ближнем Востоке и в Европе, не уточняется. Вместе с ним убиты также двое сопровождающих его вооруженных человека.

В результате операции не пострадали американские военнослужащие и гражданские.

В ноябре 2022 года США сообщили о гибели лидера ИГ Абу аль-Хасан аль-Хашими в Сирии после операции, проведенной «Свободной сирийской армией».

