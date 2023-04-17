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В Думе предложили наказывать за работу зарубежной НПО без регистрации

В Думе предложили наказывать по УК за организацию работы зарубежной НПО без регистрации
Депутаты обнаружили, что из 23 признанных в прошлом году нежелательными в России организаций только одна работала через российский филиал
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России предложила ввести уголовное наказание за организацию в стране деятельности незарегистрированных зарубежных неправительственных организаций. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Предложение обсудят во вторник, 18 апреля.

По словам Пискарева, депутаты изучили «подрывную работу зарубежных неправительственных организаций против России» и установили, что из 23 иностранных НПО, которые в 2022 году признали нежелательными, только одна работала через свой российский филиал.

Парламентарий считает, что иностранные НПО, «работая на подрыв конституционных и экономических основ» России, хотят избежать внимания властей, чтобы не отчитываться о своих действиях «и, соответственно, истинных целях». Нежелание регистрироваться в России говорит о намерении организации «тайно заниматься в нашей стране незаконной деятельностью», уверен он.

В качестве примера Пискарев привел «Форум гражданского общества Россия — ЕС», который 11 апреля признали нежелательным. По утверждению Генпрокуратуры, исследования и доклады «Форума» направлены на дискредитацию российских властей, он собирает сведения о ситуации в стране «в целях их использования в ущерб интересам России». «Форум» называл своей целью «развитие сотрудничества неправительственных организаций России и ЕС и более активное участие НКО в диалоге между ЕС и Россией».

По словам Пискарева, сейчас в России нет правовых механизмов, чтобы пресекать «деструктивную деятельность» иностранных НПО до того, как им присвоят статус нежелательных.

Список нежелательных организаций, ведет Минюст, там на момент публикации 80 пунктов. В 2021 году в России ужесточили наказание за сотрудничество с такими НПО, за участии в работе нежелательных организаций грозит до четырех лет тюрьмы, за организацию ее деятельности — до шести, а за сбор средств — до пяти.

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В марте Пискарев заявлял, что деятельность более 50 НПО направлена против России, «большая часть из них находятся на довольствии бюджета США». Секретарь Совбеза Николай Патрушев обвинил зарубежные организации в «разжигании национализма и сепаратизма, религиозной и социальной розни на Северном Кавказе» при помощи трудовых мигрантов. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев утверждал в 2020 году, что иностранные НПО организуют «масштабные информационные кампании» по дискредитации глав регионов, в том числе против глав национальных республик.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
неправительственные организации нежелательные организации уголовное наказание Госдума
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