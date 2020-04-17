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Норвегия назвала причину задержания российского траулера «Борей»

Российский траулер «Борей» был задержан береговой охраной за нарушение правил рыбной ловли в районе архипелага Шпицберген, заявили в МИД Норвегии
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Причиной задержания российского траулера «Борей» у архипелага Шпицберген стало нарушение норвежских правил ловли в этом районе. Об этом говорится в сообщении МИД Норвегии, который РБК получил в ответ на запрос.

«Российское рыболовное судно «Борей» было задержано норвежской береговой охраной 2 апреля 2020 года по подозрению в нарушении норвежских правил, касающихся рыболовных операций и ловли рыбы в рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. Дело было разрешено в обычном порядке, судно было освобождено», — заявили в норвежском внешнеполитическом ведомстве.

Рыбоохранная зона вокруг Шпицбергена установлена Норвегией в соответствии с морским правом, добавили в министерстве. «Норвегия имеет право и обязана осуществлять юрисдикцию в этой зоне. Установление и обеспечение соблюдения правил рыболовства имеют важное значение для ответственного управления морскими ресурсами», — уточнили норвежские чиновники.

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Политика

Ранее на брифинге 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в посольство Норвегии направлена нота в связи с задержанием траулера. До этого сообщений о задержании судна не поступало.

Российская сторона неоднократно обвиняла Норвегию в политике неправомерного расширения своих прав в районе Шпицбергена. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал норвежской стороне в связи со 100-летием подписания Шпицбергенского трактата провести переговоры и урегулировать спорные вопросы.

Однако в норвежском МИД ответили, что не намерены «проводить консультации с другими странами относительно осуществления ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории».

У архипелага Шпицберген особый правовой статус, который был установлен по соглашению, подписанному 9 февраля 1920 года. Оно установило суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако другие участники договора могут использовать его природные ресурсы и территориальные воды.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: траулер, Норвегия, Шпицберген
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