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Политика ,  
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Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

В посольство Норвегии направлена нота МИД России в связи с задержанием у Шпицбергена российского траулера, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, норвежская береговая охрана задержала траулер 2 апреля.

«2 апреля в так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена был задержан российский рыболовный траулер «Борей». МИД России направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьезную озабоченность. Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны, и мы об этом публично говорили», — сказала Захарова.

Она добавила, что Норвегия проводит политику неправомерного расширения своих прав в районе Шпицбергена.

Норвегия отказалась от предложенных Лавровым переговоров по Шпицбергену
Политика

С обвинениями в том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене, 9 февраля выступало и российское посольство в Норвегии. В дипмиссии заявили, что Норвегия выносит «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участки, расположенные в пределах действия договора», из-за чего российские компании не могут подавать заявки на ряд перспективных участков. По информации посольства, такая же ситуация складывается и с минеральными ресурсами.

5 февраля издание High North News сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил письмо своей норвежской коллеге Ине Эриксен Серейде в связи со 100-летием подписания Шпицбергенского трактата. В нем глава российского МИД напомнил, что по соглашению Норвегия обязана предоставлять равный доступ на архипелаг для ведения на нем экономической деятельности. В частности, Лавров заявил об обеспокоенности из-за введенных Норвегией ограничений на использование российских вертолетов, а также направленного против россиян порядка депортации из города Лонгйир и назвал незаконным установление Норвегией рыбоохранной зоны.

Однако замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил об отказе обсуждать эти проблемы.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то российские граждане или компании. Тем не менее Норвегия не проводит консультаций с другими странами относительно осуществления ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории», — отметил тогда Халворсен. Он также уточнил, что в письме Лаврова «нет ничего нового», поскольку оно отражает «хорошо знакомую точку зрения» России, о которой та «регулярно сообщает».

Находящийся в Северном Ледовитом океане архипелаг Шпицберген имеет особый правовой статус. Соглашение по архипелагу, подписанное 9 февраля 1920 года, установило суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако другие участники договора могут использовать его природные ресурсы и территориальные воды.

Теги: траулер, Шпицберген, задержание
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