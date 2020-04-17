Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

В посольство Норвегии направлена нота МИД России в связи с задержанием у Шпицбергена российского траулера, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова

Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, норвежская береговая охрана задержала траулер 2 апреля.

«2 апреля в так называемой рыбоохранной зоне Шпицбергена был задержан российский рыболовный траулер «Борей». МИД России направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьезную озабоченность. Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны, и мы об этом публично говорили», — сказала Захарова.

Она добавила, что Норвегия проводит политику неправомерного расширения своих прав в районе Шпицбергена.

С обвинениями в том, что Осло нарушает обязательства по договору о Шпицбергене, 9 февраля выступало и российское посольство в Норвегии. В дипмиссии заявили, что Норвегия выносит «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участки, расположенные в пределах действия договора», из-за чего российские компании не могут подавать заявки на ряд перспективных участков. По информации посольства, такая же ситуация складывается и с минеральными ресурсами.