МИД ответил на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

МИД ответил на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Коэн в 1960-х внедрился в структуру сирийской власти и передавал в Израиль телеграммы и радиограммы с важной информацией. Его разоблачили и казнили. МИД России назвал сообщения о вывозе его останков из Сирии дезинформацией

Памятник Эли Коэну (Фото: Atef Safadi / EPA)

Министерство иностранных дел опровергло сообщения израильских СМИ о вывозе российскими представителями из Сирии останков агента «Моссад» Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что непонятны мотивы распространения подобной «откровенной дезинформации, а также кто является ее заказчиком».

«Призываем израильских партнеров, в том числе журналистов, проявлять предельно аккуратный, профессиональный и честный подход при освещении столь чувствительных вопросов. Ответственность за возможные негативные последствия данной провокации лежит на ее организаторах и исполнителях», — указали в министерстве.

О том, что российская делегация вывезла из Сирии гроб с останками сотрудника израильской внешней разведки «Моссад» Эли Коэна сообщал 15 апреля Newsru.co.il со ссылкой на телеканал «Кешет». При этом отмечалось, что речь идет о неподтвержденных слухах.