Россия передала Израилю останки пропавшего в 1982 году сержанта Баумеля

Россия передала Израилю останки пропавшего в 1982 году сержанта Баумеля

Российские военные нашли останки погибшего в 1982-м израильского сержанта Закарии Баумеля и передали их на родину, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

«Останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на встрече с израильским премьером рассказал, что останки Баумеля нашли российские военные вместе с их сирийскими партнерами. «Насколько я знаю, все необходимые генетические экспертизы проведены», — сказал Путин.

Нетаньяху поблагодарил президента, отметив, что Путин лично дал поручение «помочь в этом светлом деле»

Баумель пропал без вести в июне 1982 года, тогда танковый батальон израильской армии попал в окружение у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане. До 35 солдат и офицеров погибли, трое пропали без вести.