Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет

Никол Пашинян, возглавляющий протест в Армении, заявил о планах организовать революционный комитет, который будет координировать действия оппозиции. Ранее он говорил о том, что в Армении происходит «бархатная революция»

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / «РИА Новости»)

Лидер партии «Гражданский договор» и оппозиционного парламентского блока «Елк» Никол Пашинян призвал демонстрантов, протестующих против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, не оставаться на ночь на улице и продолжить акции на следующий день. Об этом он заявил на митинге на площади Республики, передает портал news.am.

Для координации действий оппозиции будет создан революционный комитет, пообещал Пашинян. «Завтра необходимо парализовать весь Ереван», — сказал он.

По его словам, протестные акции начнутся с 10 часов утра. Необходимо продолжить перекрытие дорог, шоссе и блокировать ведомственные здания. «Я не буду говорить, как это делать, так как опыт показал, что вы героический народ и перед вами нет закрытых дверей», — заявил Пашинян.

Завтрашний митинг начнется на площади Франции и завершится на площади Республики. Он также обратился с призывом к знаменитым музыкантам Сержу Танкяну и Шарлю Азнавуру и актрисе Арсине Ханджян с просьбой присоединиться к протестующим.

Днем во вторник, 17 апреля, Пашинян объявил о «бархатной, народной и мирной революции» в Армении и объявил о кампании гражданского неповиновения. По его словам, акции протеста проходят в Гюмри, Инджеване, Ереване, Ванадзоре, Капане и Мацаморе.

В тот же день в Ереване были задержаны 80 протестующих.

Акции протеста связаны с назначением бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром.​